مجلس الفيفا يصدم حراس المرمى بشأن قرار "البطاقة الزرقاء"

العقوبة الجديدة تثير الجدل بين عناصر كرة القدم

لا يزال ملف البطاقة الزرقاء يثير الكثير من الجدل بين جماهير الكرة، حيث أن الأمور غير واضحة بشأن تفاصيل العقوبة الجديدة وشروطها وموعد تطبيقها.

وكشفت صحيفة "دايلي تليجراف"، عن أن بروتوكول البطاقة الزرقاء سيشمل أيضًا معاقبة حراس المرمى، حيث لا يوجد أي استثناء من هذه البطاقة سوى للمدربين واللاعبين على دكة البدلاء.

وأشارت إلى أن هناك بروتوكولات جديدة مثيرة للجدل، لم يتم نشرها بعد من قبل مشرعي اللعبة في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (Ifab) تتعلق بطرد أي لاعب على أرض الملعب من الملعب مؤقتًا، بسبب الاعتراض أو ارتكاب خطأ تكتيكي.

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وذكرت الصحيفة، أنه بموجب البروتوكولات الحالية، لن يتم إعفاء حراس المرمى من عقوبة الطرد المؤقت، كما لا يمكن استبدال أي لاعب معاقب إلا بعد انتهاء فترة تواجده المؤقتة على مقاعد البدلاء والتي من المتوقع أن تكون 10 دقائق.

وأضافت: "هذا يعني أن الفريق الذي حصل حارس مرماه على البطاقة الزرقاء سيكون لديه خياران لتعوضيه، الأول هو الدفع بلاعب بديل في المرمى كغطاء خلال فترة الطرد المؤقت".

وتابعت: "أما الخيار الثاني، فيمكن للمديرين الفنيين إحضار حارس مرمى بديل دائم للاعب خارج الملعب لتغطية غياب الحارس المطرود مؤقتًا، وسيحتاجون بعد ذلك إلى سحب الحارس الأصلي أو بديله، على افتراض أن الفريق لديه ما يكفي من التبديلات".

وكان من المقرر الكشف عن البروتوكولات المصممة لتحسين سلوك اللاعبين، يوم الجمعة الماضي، ولكن تم تأجيل نشرها إلى أجل غير مسمى، في انتظار مزيد من المحادثات في الاجتماع العام السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في أوائل مارس.