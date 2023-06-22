مجزرة موظفي برشلونة.. لا أحد يضمن منصبه بسبب جوان لابورتا والأزمة المالية!

النادي الكتالوني يمر بأزمة اقتصادية طاحنة

في ظل الوضع غير المستقر لبرشلونة من الناحية الاقتصادية، يأخذ النادي تدابير حيال العديد من موظفيه الداخليين من أجل ترشيد النفقات إلى أقصى درجة.

قبل فترة أعلن برشلونة فسخ عقد مسؤول التغذية بالنادي توني ليزاراجا، سيترك منصبه في 30 يونيو لتحل محله أخصائية التغذية في الفريق الأول سيلفيا تريموليدا.

وبالمثل، تم الإعلان بعد بضعة أيام عن إغلاق قناة النادي الرسمية في نهاية هذا الشهر، مما سيترك 120 موظفًا محترفًا دون عمل، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبامية.

وفي نفس الأسبوع، عُرف أيضًا أن الشخص الذي تم استدعاؤه للعمل ضمن الجهاز الفني مع الفريق وهو جونزالو رودريجيز لن يستمر في كيان البلوجرانا وسينهي خدماته في 30 يونيو هو الآخر.

إقالة جونزالو أحدثت مفاجأة كبيرة بين اللاعبين والمدربين، وهو أن هذا الشاب البالغ من العمر 28 عامًا قد نال احترام ومودة الفريق بأكمله منذ أن وصل إلى الفريق الأول قبل عامين قادمًا من فريق كرة القدم النسائية.

يأتي هذا مع اقتراب إعلان مندوب فريق برشلونة الأول لدى رابطة الدوري الإسباني كارلوس نافال، أنه سيتقاعد بعد مدة طويلة مع البلوجرانا نظرًا لتقدمه في السن.

كل هذه الموجة من الراحلين تشير إلى حقيقة واحدة، جوان لابورتا لا يملك أي خيار لإبقاء أحد في ظل الأزمة الاقتصادية العاصفة التي يمر بها النادي الكتالوني.