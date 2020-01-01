مجرد وعود .. ثورة كومان في برشلونة كاذبة

هل نتوقع ثورة في فريق برشلونة؟

انتهى موسم برشلونة بأسوأ طريقة ممكنة، خسارة فادحة أمام بايرن ميونخ وخروج دون أي بطولات للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014 وتدهور واضح في شكل الفريق الكهل صاحب أكبر معدل أعمار في فرق أوروبا الكبرى.

إدارة برشلونة رأت أنّ الأزمة فقط رياضية وليست مؤسسية، وبالتالي تم الوعد بثورة تصحيح يقودها المدرب الجديد رونالد كومان لتنسف الحرس القديم وتعيد ترميم أركان البيت الكتالوني.

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عناوين كبيرة تصدرت المشهد، فكومان مدرب صارم وابن مدرسة يوهان كرويف ويعرف النادي جيدًا وسوطه لن يرحم أحدًا وسوف يسقط الأبقار المقدسة ويبني فريقًا قادرًا على حصد كل الألقاب.

هل صدقت كل الحديث عن الثورة؟ إنها أكذوبة ابتدعها بارتوميو رئيس النادي وراهن عن طموح الجماهير لتصديقها فقط.

الثورة ليست الحل

ما المطلوب إذًا من المدرب الجديد؟ لو قلت إن برشلونة سوف يتخلص من كل اللاعبين أكبر من 30 عامًا مثل لويس سواريز وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا فلربما هللت الجماهير وصاحت فرحًا، ولكن هل هذا هو الحل؟

لا يوجد خلاف أنّ الأسماء المذكورة لا يجب أن تكون ضمن مشروع المستقبل، ولكن التخلص منهم دفعة واحدة يعني أنّ برشلونة بحاجة إلى سوق انتقالات قوي جدًا لتعويض الراحلين.

راكيتيش أول من غادر، وربما يتبعه فيدال إلى إنتر وسواريز إلى يوفنتوس، وماذا بعد؟ برشلونة لا يمتلك أي مهاجم صريح سوى سواريز، فلو غادر الأورجوائي إلى البيانكونيري فمن ينضم خلفًا له؟ لاوتارو مارتينيز؟ مقامرة مالية صعبة للغاية في ظل أجواء ما بعد كورونا.

بالتأكيد الفريق يحتاج إلى لاعبين في الوسط بعد تصفية الكبار، ولكن حتى الآن لم يُذكر سوى فينالدوم من ليفربول كمرشح قوي لبرشلونة رغم أنّ اللاعب على مشارف عامه الثلاثين.

كومان يخدعكم

بعد أن جاء كومان، سلطت الصحافة الضوء على ثلاثي فقط قد يرحل عن النادي، سواريز وفيدال وراكيتيتش، الأخير غادر بالفعل إلى إشبيلية والأول والثاني قد يرحلان بالمجان.

وماذا عن البقية؟ خط دفاع برشلونة قد يبدأ الموسم الجديد كما هو تمامًا، الوسط قد يضم بعض التعديلات بإشراك فرينكي دي يونج في مركزه وبجواره ربما بيانيتش وريكي بوتش أو فينالدوم إن جاء، بدكة احتياط تضم بوسكيتس وآلينيا فقط.

أما عن الهجوم، فالأمل ألا يتعرض عثمان ديمبيلي لإصابة جديدة تنهي موسمه، وهناك أنطوان جريزمان الذي قد يخلف ميسي في مركزه وكذلك فيليبي كوتينيو وربما أنسو فاتي وبرايثوايت أيضًا، وماذا عن المهاجم رقم 9؟ لا يوجد!

التقارير أكدت أنّ كومان يرغب في وجود بيكيه لقيادة الدفاع، ولن يستغنى عن بوسكيتس، ويرحب باستمرار ألبا، أما عن راكيتيتش وفيدال، فالثنائي كان قريبًا من الرحيل في يناير أو الصيف الماضي وبالتالي، الثورة شملت فقط سواريز، وحتى ميسي هو من طلب المغادرة.

الأزمة أكبر

قبل حتى انطلاق الموسم الماضي كان برشلونة يعاني بصورة واضحة من غياب جناح شمال صريح أو مهاجم بديل لسواريز أو ظهير أيمن على قدر نادٍ بحجم البلوجرانا، أو قلب دفاع يلعب بقدمه اليمنى عدا بيكيه.

هذه الأزمات لم تُحل حتى الآن، وفي الدفاع الأمل في توديبو وآراخو وكلاهما شباب بلا خبرات يحتاجان فقط لفرصة للحكم عليهما فيما بعد، ولا يمكن أن نعتبر أي شخص من الأسماء المطروحة قادر على قيادة خط الدفاع لو رحل بيكيه.

برشلونة يحتاج إلى العديد من السنوات لإعادة بناء الفريق، ولو استمر ميسي، فربما يكون المسكن الذي يغطي على النواقص الواضحة في تشكيل البلوجرانا، ولكن لو غادر البولجا سيمر النادي الكتالوني بموسم عصيب للغاية.

برشلونة لن يقوم بثورة، ولن يستطيع بيع كل اللاعبين كبار السن، لأنّه في ظل أزمة جائحة كورونا ومشاكل البلوجرانا المالية وصعوبة تسويق الأسماء الراحلة لبيعها بمبلغ مالي كبير، فإنّ النادي قد يبدأ الموسم بتعديلات طفيفة على التشكيل الموجود حاليًا.

سواء نجح أو فشل كومان، فإنّ الموسم المقبل لا يمكن اعتباره سوى جزء من مرحلة انتقالية، ولا يجب على المدرب الجديد سوى فقط تقليل الأزمات وعدم زيادتها بصفقات لا نافع منها ولا فائدة، على أمل أن يكون الموسم الجديد بداية لطريق طويل من إعادة بناء برشلونة ما بعد الجيل الذهبي!