مجدي تراوي: الترجي يُدرك صعوبة مواجهة شباب قسنطينة

المدرب المساعد للترجي يتحدث عن المباراة في الجزائر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد مجدي تراوي المدرب المساعد في الترجي التونسي على صعوبة مواجهة الفريق القادمة في دوري أبطال أفريقيا، إذ سيحل ضيفًا على شباب قسنطينة في الجزائر ضمن ذهاب ربع نهائي البطولة.

وعاش الفريق التونسي أسبوعًا متناقضًا في قطر، إذ بدأه بخسارة كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء البيضاوي المغربي وأنهاه بالفوز بكأس السوبر التونسي على حساب البنزرتي.

موقع كووورة نقل عن تراوي قوله "نعرف جيدًا أن المواجهة ستكون صعبة أمام فريق محترم جدًا وسبق له أن تألق أمام مازيمبي، وانتصر عليه بنتيجة عريضة، لكن ما يهمنا أن نلعب بإمكانياتنا، ونكون جاهزين كما يجب لدخول أجواء اللقاء جيدًا".

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أضاف حول ضغط المباريات وتأثيره على اللاعبين "قمنا بتدريبات خفيفة بعد العودة من الدوحة، وذلك بهدف تمكين اللاعبين من استعادة أنفاسهم بعد هذا الماراثون من المباريات، وبحول الله سنواصل الإعداد في الجزائر، وسنضع هناك اللمسات الأخيرة على التشكيل التي سندخل بها المواجهة، وأيضا على الطريقة التي سنعتمدها".

تراوي أكد في النهاية صعوبة المباراة، مختتمًا حديثه بقول "نعرف جيدًا ما ينتظرنا في الجزائر، وإن شاء الله سنعود إلى تونس بنتيجة إيجابية تسهل علينا مباراة الإياب، وتدعم حظوظنا في التأهل إلى المربع الذهبي".

يُذكر أن الترجي هو حامل لقب البطولة، وقد تفوق في المباراة النهائية للنسخة الماضية على الأهلي المصري.