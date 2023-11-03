فيديو | مثير للجدل كمدافع الهلال .. شقيق علي البليهي يحصد التفاعل بسبب الأهلي

شقيق علي البليهي يحصد حب جمهور الأهلي..

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بينما يدافع المدافع علي البليهي عن قميص الهلال السعودي، شقيقه "خالد" يقاتل على جبهة أخرى مختلفة، في ظل اختلاف انتماءاتهما.

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مدافع الهلال معروف بإثارته للجدل بشكل دائم سواء داخل الملعب بمحاولاته الاستفزازية للخصوم، أو خارجه بتصرفاته التي يعتبرها جمهور المنافسين استفزازية أيضًا.

أما شقيقه فيحصد حب جماهير الأهلي في ظل تعبيره عن عشقه لقلعة الكؤوس عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، الذي نشر فيديو مؤخرًا يردد به أهزوجة الراقي الشهيرة مرتديًا قميصه: "يلعب حبيبي وما يرحم .. والأهلي كلهم هم هم هم".

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الحسابات الأهلاوية الشهيرة قامت بتداول الفيديو على نطاق واسع، متغزلة في تعصب شقيق نجم الزعيم للأهلي.

يذكر أن الراقي كان قد خسر كلاسيكو الدور الأول من الموسم الجاري من دوري روشن أمام الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما يحل الأهلي خامسًا بـ22 نقطة مع مرور 11 جولة من الموسم.

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