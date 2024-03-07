"مثله مثل الاتحاد" رئيس الرائد يقلل من فوز فريقه على النصر!

رئيس الرائد يعلق على فوز فريقه بثلاثية أمام النصر..

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رفض فهد المطوع، رئيس نادي الرائد اعتبار فوز فريقه على النصر مفاجأة، بالرغم من فارق ميزانية صرف الفريقين خلال فترات الانتقالات.

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ونجح الرائد، في الفوز على النصر بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب مباريات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، على ملعب الأول بارك.

وقال فهد المطوع في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية عقب اللقاء: "الفارق المادي كبير بيننا وبين النصر، صرفنا 30 مليون ريال تقريبًا، بينما صرف النصر مليار و200 مليون ريال".

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وأضاف: "أحزن إذا قال أحدهم إن فوزنا على النصر مفاجأة، هناك 18 فريقًا في الدوري، لا يوجد مفاجآت، كل الفرق يمكن أن تفوز على الفرق الكبيرة، نحن فزنا على الاتحاد في بداية الدور الثاني".

وتابع: " فوزنا بالمباراة يكون مفاجأة إذا لم نقدم شيئًا بهاا، وقتها نقول (الأمر حدث بالحظ)، لكن اليوم كنا في الموعد وقدمنا مستوى جيد ومباراة كبيرة، النصر يمتلك لاعبين في أعلى المستويات، بل يمتلك منتخبًا، لكن لاعبو الرائد وعدونا منذ السبت الماضي بتحقيق الفوز واليوم أوفوا بالوعد".

جدير بالذكر أن النصر، يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن الهلال المتصدر، الذي لم يخض مباراة هذه الجولة بعد، بينما يأتي الرائد في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

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