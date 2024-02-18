"لقد مت حرفيًا".. قائد لوتون يروي لحظات الرعب بعد السكتة القلبية!

"أشعر الآن بأنني لا أقهر"

فتح توم لوكير قائد نادي لوتون تاون قلبه وتحدث عن لحظات الرعب حينما تعرض لسكتة قلبية خلال مواجهة بورنموث يوم 16 ديسمبر الماضي، ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال لوكير لشبكة سكاي سبورتس: "كان يومًا عاديًا، وهذا هو الشيء الأكثر إثارة للقلقـ لأنني شعرت أنني بخير تمامًا، وكنت أركض نحو خط المنتصف وذهبت برأس خفيفة حقًا. اعتقدت أنني سأكون على ما يرام لكنني لم أكن كذلك، استيقظت وكان المسعفون هناك. عرفت أن الأمر مختلف عن انهياري في مايو (خلال الفوز على كوفنتري)".

وزاد: "في المرة الأخيرة شعرت وكأنني استيقظت من حلم (مايو)، وهذه المرة استيقظت من العدم (الموت). استطعت أن أرى أن هناك المزيد من الذعر وكنت مشوشًا بعض الشيء. لم أستطع الكلام أو التحرك. كنت أحاول معرفة ما يحدث، وأتذكر أنني كنت أفكر، يمكن أن أموت هنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "كان الأمر صعبًا على عائلتي، كانت صديقتي حاملًا في شهرها السابع، وأمي صدمت بأخي يخبرها بأني سقطت مرة أخرى، هذه هي الصورة الأكبر التي لا يراها الناس، لن أكذب لقد مررت بشهرين في غاية الصعوبة، ولا أعرف ما إذا كنت قد عالجت ما حدث أم سيضربني مرة أخرى!".

وختم: "عدت إلى التدريبات لكني لا أعرف هل سألعب مرة أخرى؟ إذا لم يسمح لي باللعب، فيمكنني القول إنني كنت قائدًا للوتون وسجلت في الدوري الإنجليزي الممتاز، أنا محظوظ جدًا لأنني مررت بلحظات رائعة في مسيرتي، وممتن للغاية كوني على قيد الحياة، تم تركيب الجهاز الآن (النبضات)، وأشعر تقريبًا أنني لا أقهر".