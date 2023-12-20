حصل الفريق القانوني للنجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب يوفنتوس، على قرار من محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن المحكمة وافقت على طلب فريق دفاع بول بوجبا، الموقوف كإجراء احترازي، بشأن تأجيل جلسة الاستماع لدفاعها والتي كانت مقررة في 18 يناير من العام المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بوجبا لن يمثل أمام محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية، للدفاع عن نفسه بسبب نتيجة اختبار إيجابية لهرمون التستوستيرون، ولن يتم ذلك قبل 15 فبراير المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وطلبت النيابة الإيطالية لمكافحة المنشطات إيقاف بطل العالم 2018 لمدة 4 سنوات، وذلك وفقا للقانون العالمي لمكافحة المنشطات، ومع ذلك، يمكن تخفيض هذا الإيقاف إلى النصف إذا أظهر الفرنسي عدم التعمد.

وأوضحت الصحيفة، أن الإيقاف من الممكن أن يقتصر على بضعة أشهر إذا تم استخدام المادة "خارج المنافسة الرياضية"، وإذا ثبت أنها غير مرتبطة بالتأثير على أداء اللاعب.

وظهرت نتيجة فحص بول بوجبا (30 عاما)، إيجابية، وعلى الفور صدر قرار إيقافه مؤقتًا في 11 سبتمبر، قبل أن تؤكد العينة الثانية بعد أقل من شهر وجود زيادة في هرمون التستوستيرون، من مكمل غذائي وصفه طبيب استشاره اللاعب في الولايات المتحدة.