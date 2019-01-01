متى يُسجل ويستقبل الشباب والأهلي الأهداف

يحتل فريق الشباب المركز الـ 3 برصيد نقاط 47 نقطة،

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر الجولة الـ26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الشباب والأهلي اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل فى الجولة الـ 26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، حيث من المنتظر أن تكون المباراة قوية ، ويسعى فيها كلا من الفريقين لتحقيق الفوز في اللقاء وتحسين ترتيبه في بطولة الدوري، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين 1 – 0 لصالح فريق الشباب.

ويحتل فريق الشباب المركز الـ 3 برصيد نقاط 47 نقطة، وجاء ترتيب فريق الأهلي في المركز الـ 5 برصيد نقاط 43.

🏆 الدوري السعودي

الشباب 🆚 الأهلي

⌛️ 20:45 بتوقيت مكة المكرمة

🏟 ملعب الملز

📺 KSA Sports



الأهلي يحاول الاقتراب من المربع الذهبي، والشباب للحفاظ على مركزه ثالثًا.. مواجهة قوية في الدوري اليوم! 👀 pic.twitter.com/IK6onT9qOw — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 5, 2019

الشباب صاحب الأرض والجمهور خلال الموسم الحالي سجل لاعبيه 35 هدف في مرمى المنافسين، توزعت الأهداف ما بين الشوط الأول والثاني بشكل متقارب، حيث سيجل 17 هدف بالشوط الأول وخلال الشوط سجل اللاعبين 16 هدف.

على الصعيد الدفاعي يعد الفريق الأقوى دفاعياً استقبلت شباكه 17 هدف، 11 منهم بالشوط الأول و6 أهداف بالشوط الثاني.

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الفريق الضيف الأهلي سجل لاعبيه خلال الموسم الحالي 52 هدف منهم 22 هدف بالشوط الأول و30 هدف بالشوط الثاني.

من الناحية الدفاعية فقد استقبلت شباك الأهلي 37 هدف 14 منهم بالشوط الأول و23 هدف خلال الشوط الثاني.