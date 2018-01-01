متى كانت آخر مرة جلس فيها رونالدو على دكة البدلاء؟

أليجري يقرر عدم الدفع برونالدو أساسيًا أمام أتلانتا في الدوري

فيسبوك تويتر محمد عماد

قرر ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس عدم الدفع بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا أمام أتلانتا في الجولة المقبلة بالكالتشيو.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يبدأ فيها رونالدو البالغ من العُمر 33 عامًا مباراة من على مقاعد البدلاء مع يوفنتوس.

أليجري يُقرر بدء مباراة أتالانتا دون رونالدو

ويخوض رونالدو موسمه الأول مع البيانكونيري، وذلك بعد انتقاله من ريال مدريد للفريق الإيطالي في ميركاتو الصيف.

وتعود المرة الأخيرة التي جلس فيها رونالدو على دكة البدلاء مع ناديه إلى يوم 17 أغسطس من عام 2017، عندما جلس رونالدو على مقاعد البدلاء في كأس السوبر الإسباني مع فريقه ريال مدريد أمام برشلونة، ودخل المباراة في الدقيقة 58 ليحرز هدف الحسم وتلقى بطاقة حمراء بعد ذلك.

أما على مستوى الدوري المحلي، فكانت المرة الأخيرة التي جلس فيها رونالدو على مقاعد البدلاء يوم الثالث والعشرين من إبريل عام 2011، في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على فالنسيا بسداسية مقابل ثلاثة أهداف.