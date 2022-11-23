متى ستنطلق صافرة النهاية؟ حكم فضيحة تونس ومالي يظهر في كأس العالم!

سيكازوي يظهر في أول لقاء بكأس العالم!

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تولي الحكم الزامبي جاني سيكازوي مسؤولية أول مباراة له في كأس العالم 2022 مساء الأربعاء، بقيادة مواجهة بلجيكا وكندا التي تلعب في كأس العالم لأول مرة منذ عام 1986،

بليجكا تُلاقي كندا في الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة السادسة، والتي يتواجد فيها كلًا من المغرب وكرواتيا.

جاني سيكازوي صاحب اللقطة المثيرة للجدل عندما أنهى مواجهة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا عند الدقيقة 85.

وكان سيكازوي قد ادعى في وقتِ لاحق أنه أصيب بضربة شمس تسببت في عدم إدراكه للوضع مما جعله يُنهي اللقاء قبل نهايته.

وعلى الرغم من خطأه الفادح، لا يزال سيكازوي يعتبر أحد أفضل الحكام في الوقت الحالي، حيث تم استدعائه للتحكيم في مونديال 2022 بقطر.