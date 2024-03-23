متى تنتهي اللعنة؟ بنزيما يحمل أخبارًا سارة لمدرب الاتحاد

ورقة ذهبية في يد جاياردو

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تلقى مارسيلو جاياردو، المدير الفني للاتحاد، أنباء سارة بعد تأكد جاهزية المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، للمشاركة بالمباريات خلال الفترة المقبلة.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على منصة "X" (تويتر سابقًا)، صورًا من التدريبات الجماعية للعميد، والتي أظهرت مشاركة كريم بنزيما بشكل طبيعي مع باقي اللاعبين بعد تعافيه من آلام الظهر وتماثله للشفاء.

ويعاني بنزيما منذ انضمامه للاتحاد في صيف 2023 من لعنة الإصابات، التي أثرت على نسبة مشاركته في المباريات والتي لم تتجاوز 40% من لقاءات العميد هذا الموسم، حيث كانت أخر إصابة سببًا في غيابه عن 5 مباريات للعميد، بواقع 3 ضد الهلال وواحدة أمام الأخدود وأخرى أمام الفتح.

وجاءت عودة المهاجم الفرنسي، لتوفر ورقة رابحة في يد المدرب الأرجنتيني جاياردو، خصوصًا أن الاتحاد مقبل على مباريات قوية في الفترة المقبلة تبدأ بمباراة الفيحاء المقررة الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

واستطاع كريم بنزيما أن يسجل 12 هدفًا، بينما قدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه في 23 مباراة خاضها بقميص الاتحاد في جميع المسابقات.

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ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ43 نقطة، حصدها من 13 انتصارًا، و4 تعادلات، مقابل 7 هزائم.

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