متى تعود مباريات روشن السعودي بعد كأس العالم؟

تعرف على موعد استئناف مباريات دوري روشن السعودي موسم 2022-23، بعد نهاية كأس العالم 2022 في قطر...

بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة المميزة والاستثنائية من بطولة كأس العالم 2022، والتي تستضيفها قطر وستقام لأول مرة في فصل الشتاء.

توقفت الدوريات حول العالم من اجل الاستعداد للحدث الكروي الأهم والأبرز، هو المونديال، وستتوجه الأنظار إلى قطر بداية من يوم 20 نوفمبر الحالي لمتابعة البطولة.

ومن بين تلك الدوريات التي توقفت منذ فترة، هو دوري روشن السعودي، لاستعدادات المنتخب السعودي قبل مشاركته في المونديال.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد استئناف مباريات دوري روشن السعودي، بعد نهاية كأس العالم قطر 2022.

متى اول مباريات السعودية في كأس العالم؟

أوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة الثالثة والتي يتواجد فيها الأرجنتين والمكسيك وكذلك بولندا.

وسوف يفتتح الأخضر مبارياته في المونديال بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر ثم بولندا يوم 26 نوفمبر وفي الجولة الثالثة يلعب ضد المكسيك يوم 30 نوفمبر.

متى تعود مباريات روشن السعودي بعد كأس العالم؟

من المنتظر أن تعود مباريات الدوري السعودي من جديد، بعد نهاية مشوار الأخضر في البطولة.

وستقام مباريات الجولة التاسعة من الدوري، عقب استئناف المسابقة مباشرة، والتي ستشهد قمة كبيرة تجمع بين الشباب والاتحاد.