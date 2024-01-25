متهمًا إياه بخداع الجزائريين .. حفيظ دراجي يفتح النار على جمال بلماضي بعد طلباته قبل الرحيل

جمال بلماضي يزيد الأمور اشتعالًا في الجزائر بطلباته قبل الرحيل..

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الأجواء المحيطة بمنتخب الجزائر على صفيح ساخن بعد وداع كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، وآخر حلقات هذه الحالة هي خروج المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي للهجوم على جمال بلماضي؛ المدير الفني المغادر.

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محابو الصحراء ودعوا الكان حاصدين نقطتين فقط في دور المجموعات، تذيلوا بهما جدول ترتيب مجموعتهم، ليكون الإقصاء الثاني على التوالي لهم من البطولة من الدور نفسه.

وعقب هذا الخروج المفاجئ، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم فسخ عقد بلماضي بالتراضي بين الطرفين، لكن بحسب دراجي فيبدو أن الأمر لم يحدث بالتراضي..

المعلق الرياضي اتهم المدير الفني المغادر بخداع الجزائري، بعدما طلب تقاضي كامل قيمة عقده حتى عام 2026، فكتب: "يبدو أن العقد الذي ربط جمال بلماضي بالاتحاد الجزائري لم يكن معنويًا مع الشعب مثلما قبل لنا، بل هو عقد مادي بحت"، مطالبًا إياه بالرحيل بالتراضي كونه الأفضل له معنويًا وأخلاقيًا.

وكتب دراجي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يبدو أن العقد الذي ربط جمال بلماضي بالاتحاد الجزائري لم يكن معنويا مع الشعب مثلما قيل لنا، بل هو عقد مادي بحت، حيث يطالب المدرب الآن بكل مستحقاته إلى غاية 2026 مقابل رحيله، وهي مستحقات مقدرة بأكثر من 7 ملايين يورو، في حين اقترح رئيس الاتحاد الجزائري تعويضات لا تتجاوز 3 أشهر بقيمة 624 ألف يورو، وللعلم فإن جمال بلماضي حصل منذ سنة 2018 على أكثر من 12 مليون يورو كرواتب ومكافئات دون أن يتضمن عقده أهدافا محددة خلافا لما تعودنا عليه في عقود كل مدربي العالم.

"الاتحاد الجزائري لم يُقِلْ مدربه جمال بلماضي بل هو الذي أعلن رحيله أمام اللاعبين في غرف حفظ الملابس بعد مباراة موريتانيا، وتم تسريب الخبر إلى وسائل إعلام فرنسية قبل أن يتفق معه وليد صادي على فسخ العقد بالتراضي فور العودة إلى الجزائر، وهو الأمر الذي تم بسلاسة مع كل أفراد الطاقم لكن بلماضي رفض. وأصر على كل مستحقاته".

واختتم: "ترى! هل ستتغلب الحكمة ويدرك بلماضي أن رحيله بالتراضي أفضل له معنويا و أخلاقيا، أم يتم اللجوء إلى الفيفا للفصل في هذا الأمر؟ علما أن بلماضي لا يمكنه الاستمرار مع الخضر بعد إخفاقاته المتكررة ، بينما الاتحاد الجزائري لم يُقِلْه من منصبه حتى يدفع له كل مستحقاته".

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