متناسيًا أحزانه مع النصر .. كريستيانو رونالدو يفاجئ ريال مدريد بـ"رسالة خاصة"

رسالة خاصة من كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد..

غازل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، فريقه الأسبق ريال مدريد الإسباني، برسالة عاطفية.

رونالدو مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2018، مسجلًا 450 هدفًا وصانعًا 131 آخرين، خلال 438 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

ونشر الأسطورة البرتغالية، صورة شخصية له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بقميص العملاق الإسباني؛ أثناء التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2017-2018.

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وعلق كريستيانو على الصورة؛ قائلًا: "تهانينا على الوصول إلى 122 عامًا من التاريخ يا عائلة مدريد.. هيا بنا مدريد".

ومن ناحيته.. تفاعل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق العاصمة الإسبانية، مع رسالة رونالدو؛ حيث علق عليها بالاحتفال الشهير للأسطورة البرتغالية "Siiiii"، مع تعبير الأفضل في التاريخ.

ويحتفل نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء الموافق السادس من مارس 2024، بذكرى تأسيسه التي تعود إلى عام 1902، والتي أعقبها كتابة التاريخ في عالم الساحرة المستديرة.

ريال مدريد يحمل الرقم القياسي في عدد التتويجات بلقب دوري أبطال أوربا "14 مرة"، مع عديد من الإنجازات المحلية؛ منها 35 دوري و20 كأس و12 سوبر، إلى جانب 5 بطولات في مونديال الأندية، وغيرها الكثير.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يُعاني حاليًا مع النصر، على الرغم من أرقامه الشخصية المبهرة؛ حيث تعرض لعقوبة الإيقاف مؤخرًا لمدة مباراة واحدة، إلى جانب ابتعاد فريقه بـ9 نقاط عن صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، والخسارة أمام العين الإماراتي، في ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا.