متفوقًا على زميله وثنائي برشلونة .. بيلينجهام يحصد جائزة الأفضل!

النجم الإنجليزي يحصد ثمار ما يقدمه من مستويات رائعة.

حصد جود بيلينجهام لاعب فريق بوروسيا دورتموند السابق وريال مدريد الحالي على جائزة كوبا الخاصة بأفضل لاعب شاب في العالم.

الجائزة التي تقدمها فرانس فوتبول ضمن حفل جوائز الكرة الذهبية بدأت في عام 2018 وحصل عليها وقتها كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

كذلك حصدها الهولندي ماتايس دي ليخت عندما كان يلعب لصالح أياكس، بيدري جونزاليس وجافي لاعبا برشلونة الإسباني.

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اللاعب الإنجليزي حصد الجائزة متفوقًا على ثنائي برشلونة جافي وبيدري، بالإضافة إلى إدواردو كامافينجا زميله في ريال مدريد وجمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان متأخرًا في نتيجة الكلاسيكو الأخير بهدف نظيف، حتى سجل بيلينجهام الثنائية الخاصة به والتي منحت ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني.