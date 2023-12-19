متفوقًا على كريستيانو رونالدو.. نجم السيتي "المحظوظ" يطرق أبواب التاريخ في السعودية!

عاشق البطولات الكبرى يطمح بالذهب

يسعى النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب مانشستر سيتي، لكتابة اسمه بأحرف من نور في تاريخ كأس العالم للأندية.

ويسعى اللاعب الكرواتي لتأمين لقبه الثاني مع السيتزنز خلال البطولة التي تقام على الأراضي السعودية، حيث يلتقي فريقه اليوم الثلاثاء في نصف النهائي مع أوراوا ريد دايموندز الياباني (بطل آسيا)، ويتأهل الفائز لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في النهائي، الجمعة المقبل.

وبما أن السيتي هو المرشح الأول للقب، باعتباره بطل أوروبا وأقوى فرق البطولة، فإن كوفاسيتش لديه فرصة تاريخية ليتفوق على عظماء كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو وتوني كروس وديفيد ألابا وأنطونيو روديجر، الذين فاز كل منهم بكأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين.

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وحصل كوفاسيتش بالفعل على كأس العالم مع ريال مدريد مرتين في (2016، 2017) ومع تشيلسي خلال عام (2021)، وإذا فاز باللقب مع فريق بيب جوارديولا، سيصبح أول لاعب يفوز بمونديال الأندية مع 3 فرق مختلفة، وذلك في أقل من 6 سنوات.

كوفاسيتش يتمتع بمسيرة استثنائية مع عمالقة أوروبا، حيث فاز مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 3 مرات (2016، 2017، 2018)، وبعد انضمامه إلى تشيلسي في 2019، أضاف لقبًا آخر لدوري أبطال أوروبا، بفوزه على مانشستر سيتي في نهائي 2021، وحصل على كأس العالم للأندية مع البلوز.

وفي صيف 2023، انتقل كوفاسيتش إلى مانشستر سيتي، ليساهم في فوز الفريق السماوي بكأس السوبر الأوروبي، ولديه الآن فرصة تاريخية لتحقيق لقب ثانٍ مع السيتي سيكون وزنه من ذهب.