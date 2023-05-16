متحديًا الاتحاد .. المريسل يُوضح علاقة كريستيانو رونالدو برحيل نونو سانتو

الإعلامي السعودي ينشر المزيد من التفاصيل حول رحيل مدرب الاتحاد

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رفع الإعلامي عبد العزيز المريسل راية التحدي في وجه مسؤولي الاتحاد ونشر المزيد من التفاصيل حول رحيل المدير الفني للفريق، نونو سانتو، نهاية الموسم الجاري رغم بقاء موسم في عقده.

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المريسل وعبر حسابه الرسمي على تويتر ألمح أمس لطلب سانتو من إدارة الاتحاد فسخ عقده مع النادي لرغبته العودة إلى العمل في أوروبا وتلقيه عدة عروض من هناك، مشيرًا إلى أن فالنسيا الإسباني هو الوجهة الأقرب للمدرب الذي يرتبط بعقد مع العميد يمتد لموسمين.

ونفى مصدر مسؤول في إدارة العميد تلك الأخبار تمامًا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، لكن المريسل عاد وأكد صحة أخباره، بل وأضاف أن جورج مينديش، وكيل كريستيانو رونالدو السابق وصديقه المقرب لمدة 20 عامًا قبل فك الارتباط بينهما في يناير الماضي، هو العقل المدبر لتغيير وجهة سانتو من جدة إلى فالنسيا.

وأوضح المريسل أن مينديش، الذي وصفه بمسؤول التعاقدات القادم في فالنسيا، حصل على وعد من سانتو بتدريب النادي الإسباني الموسم القادم، بل بدأ الرجلان يُجهزان لتلك المرحلة بالفعل برسم ملامح سوق الانتقالات الصيفي القادم الخاص بالفريق الذي يمر بموسم صعب للغاية.

وأوضح الإعلامي النصراوي المثير للجدل أن سانتو مُصر على موقفه بالرحيل عن الاتحاد بنهاية الموسم، مشيرًا إلى أن وكيله منح الإدارة مهلة 72 ساعة للموافقة على فسخ العقد بالتراضي مع تحمل المدرب نصف قيمة الشرط الجزائي فقط وإلا سيتجه لخيارات أخرى.

جمهور الاتحاد، وكما فعل بعد التغريدة الأولى، شن هجومًا لاذعًا على المريسل واتهموه بمحاولة المس باستقرار العميد لخدمة فريقه النصر.

Shahid