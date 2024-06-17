متجاهلًا رغبة عائلة اللاعب ووكيله .. نابولي يصدم باريس سان جيرمان بشأن مستقبل نجمه!

نابولي يرفض الاستماع لعائلة اللاعب ويصدم باريس...

رد نابولي، بشكل رسمي على اهتمام باريس سان جيرمان، بالتعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم الفريق الإيطالي، وتجاهل رغبة عائلة اللاعب الجورجي ووكيل أعماله.

وكان باريس سان جيرمان، قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، ليكون خليفة كيليان مبابي، الذي رحل إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر مطلع الشهر الحالي.

وخرج وكيل أعمال كفاراتسخيليا قبل أيام في تصريحات يؤكد فيها أن أولوية اللاعب هي الانضمام لفريق ينافس في دوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل.

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بينما أكد والد اللاعب، أنه لا يريد لنجله أن يستمر في نابولي، الذي استعان بثلاثة مدربين في الموسم الماضي، وأنهى الدوري الإيطالي في المركز العاشر.

ومن جانبها ردت إدارة نابولي، على تلك التصريحات وأكدت أن خفيتشا كفاراتسخيليا ليس للبيع، وشددت على أن ليس الأب أو وكيل اللاعب هما من أصحاب القرار في مستقبل اللاعب، بل النادي هو من يقرر مستقبل لاعبه.

جدير بالذكر أن كفاراتسخيليا الذي لازال في عقده ثلاث سنوات مع ناديه، قد تمكن من تسجيل 11 هدفًا في الموسم الماضي مع فريق الجنوب الإيطالي.