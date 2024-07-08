متجاهلًا أزمة لؤي ناظر .. الاتحاد يعلن رسميًا تجديد عقد لاعب وسطه

التجديد الرسمي الأول في ميركاتو 2024..

في وقت ينتظر به جمهور الاتحاد السعودي إعلانًا رسميًا من النادي عن موقف رئيسه لؤي ناظر، تفاجأ بإعلان تجديد عقد أحد لاعبي الفريق.

التقارير الصحفية تؤكد تقديم ناظر لاستقالته بعد أسبوع واحد فقط من اعتلائه لكرسي الرئاسة، نظرًا للتدخل في عمله وعدم وجود صلاحيات كافية له، ما تسبب في فشل اتفاقه مع المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي لخلافة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

لكن حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من النادي الجداوي، أما من صدر وسط تلك الأزمة الدائرة على مدار الثلاثة أيام الماضية هو تجديد عقد لاعب الوسط المحلي عوض الناشري..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العميد أعلن التجديد لصاحب الـ22 عامًا لمدة عامين مقبلين بقرار من الرئيس التنفيذي دومينجوس أوليفيرا.

وأكد دومينجوس أن التجديد للناشري يأتي ضمن استراتيجية النادي في الحفاظ على اللاعبين المميزين، والذين يملكون رغبة في التطور وخدمة الفريق بشكل أفضل في المستقبل.

يذكر أن الناشري تم تصعيده للفريق الأول للعميد في عام 2020، وشارك الموسم الماضي في تسع مباريات فقط.