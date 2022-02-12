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ألمانيا

متجاهلاً ألمانيا .. أوزيل يشكر قطر على حسن الاستضافة

هيثم محمد
10:32 ص غرينتش+2 2‏/12‏/2022
Mesut Ozil, Fenerbahce
النجم الألماني التركي يظهر في مدرجات المونديال

ظهر النجم الألماني مسعود أوزيل في مدرجات كأس العالم قطر 2022 ويوجه رسالة إلى البلد المستضيف تثير الجدل في ألمانيا.

صاحب الأصول التركية حضر في مدرجات لقاء إسبانيا مع ألمانيا ولكن عبر صور رفعها مشجعون لمساندته بعد اعتزاله الدولي وتصريحاته بحق المانشافت.

ونشر لاعب ريال مدريد السابق صورة له على وسائل التواصل الاجتماعية في أحد ملاعب كأس العالم، ولكن ليس في مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا الأخيرة بل هولندا ضد البلد المستضيف.

وكتب صاحب الأصول التركية: "من الرائع التواجد من أجل كأس العالم في قطر، شكراً على الاستضافة والتنظيم الرائع، أتمنى التوفيق لقطر وإن شاء الله نراكم قريباً"، وختم رسالته بوضع علم تركيا وقطر.

وأثار تجاهل أوزيل لألمانيا غضب جماهير الماكينات، خصوصاً في ظل الحساسية الأخيرة بين الطرفين عقب اعتزاله دولياً.

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