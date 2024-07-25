مبلغ طائل.. هذا ما أنفقه فينيسيوس جونيور على 3500 طفل لأجل أعمال الخير!

مثير للجدل ولكن بداخله إنسان خير..

يمكنك أن تتحدث كثيرًا عن فينيسيوس جونيور المثير للجدل على أرضية الميدان، وقد لا يختلف معك أحد حتى جمهور ريال مدريد نفسه!.

ولكن بالنظر إلى الجانب الإنساني والخيري، فإن هذا الشاب يفعل دائمًا ما يجعل الكل فخورًا به، خصوصًا الدائرة المقربة من عائلته والصحفيين المقربين للنادي الملكي.

أحد هؤلاء الصحفيين هو ماريو كورتيجانا، المقرب لأروقة النادي الملكي، والذي يكتب لموقع "ذا أثليتك" وقد نشر تفاصيل في غاية الأهمية عن مساهمة فينيسيوس جونيور في الأعمال الخيرية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كورتيجانا أشار إلى أن الدولي البرازيلي أنفق 1.3 مليون يورو على الأعمال الخيرية العام الماضي وحده، ذهب معظمها إلى 3500 طفل تكفل بهم فينيسيوس.

يبدو أن الدولي البرازيلي المثير للجدل، يستطيع صناعة الفارق خارج الميدان، كما يصنعه دائمًا داخل الميدان!.