أخبار النصر اليوم | السومة يمدح حمد الله وميلان ينافس العالمي

أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة 10 أبريل

يُواصل نجوم النصر تدريباتهم المنزلية استعدادًا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا، حيث نستعرض آخر آخبار العالمي لليوم الجمعة 10 أبريل.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة 10 أبريل 2020 ...

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السومة يبدي إعجابه بمهاجم النصر

يرى السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي، أن المغربي عبد الرزاق حمد الله، يتفوق حاليًا على المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس.

السومة قال خلال تصريحات لقناة "أبو ظبي" الرياضية: "حمد الله وجوميز يقدمان مستويات طيبة مع فريقيهما، ولكن المغربي يتفوق لأنه الهداف الموسم الماضي ويتصدر القائمة هذا الموسم".

مهاجم الأهلي تابع: "أتمنى تحقيق لقب الهداف التاريخي لبطولة الدوري السعودي، وأيضًا أن أنهي مسيرتي داخل النادي الأهلي حال رغب الأهلاويين في استمراري".

فيتوريا يسند مهمة متابعة لاعبي النصر إلى روبيرو

أسند البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، مهمة متابعة اللاعبين المصابين، إلى بازيل روبيرو طبيب النادي، وعازم ذيب أخصائي العلاج الطبيعي.

روبيرو وذيب سيتابعان عمر هوساوي وعبد الله مادو مدافعي النصر، بجانب الأسترالي برادلي جونز، حارس مرمى الفريق.

ومن المقرر أن يقوم روبيرو بتسليم فيتوريا تقريرًا مفصلًا عن الحالة الصحية للثلاثي بشكل يومي، بهدف تجهيزم بالشكل المطلوب، قبل عودة استئناف التدريبات، بعد تعليق النشاط الرياضي بسبب كورونا.

ميلان ينافس الهلال والنصر على ديفيد سيلفا

دخل نادي ميلان الإيطالي، في منافسة مع ناديي الهلال والنصر، من أجل الحصول على خدمات ديفيد سيفا، قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد معه في الصيف القادم.

ويسعى العديد من الفرق للحصول على خدمات سيلفا، في ظل اقتراب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، حيث تلقى عروضًا من أندية صينية ويابانية.

وأشارت شبكة "ون كلوب فوتبول" على أن سيلفا لم يتحدث بعد عن وجهته المقبلة، بعد أن قضى 10 سنوات داخل صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث أخبره مدربه جوارديولا بأنه لن يكون ضمن حسابات فريقه للموسم المقبل.