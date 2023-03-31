مبدأ عصفور باليد .. "الهلال أولويته الآسيوية ولن يتنازل عن الدوري!"

نادي الهلال سيلعب على كافة البطولات ولكن هناك أولوية!

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يقدم نادي الهلال الموسم الحالي نتائج ومستويات غير مقنعة في بطولة دوري روشن للمحترفين الموسم الحالي، وعلى الرغم من ذلك وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

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ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب دوري روشن للمحترفين، برصيد 39 نقطة، متأخرًا عن الاتحاد المتصدر برصيد 50 نقطة، بينما صعد الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الإعلامي عيسى الجوكم خلال تصريحات لبرنامج "الديوانية": "الهلال أولويته هو تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، وإذا حقق تلك البطولة بجانب وصافة كأس العالم للأندية، سيكون حقق شيئًا مضمونًا هذا الموسم ويتعامل بمبدأ عصفور في اليد".

وأضاف:"بينما دوري روشن هذا الموسم، أمام الهلال7 أو 8 مباريات قبل مواجهة أوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، والظروف لا تسمح له بالمنافسة على اللقب وسيكون هناك تعثرات".

واختتم الجوكم تصريحاته قائلًا: "الهلال أولويته الآن آسيا، وسيلعب في الدوري بدون استسلام ولكن بالنسبة إلى الأدوات والمنطق لن تتوفر له مثلما حدث الموسم الماضي".

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