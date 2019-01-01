ريجيكامب: حذرت لاعبي الوصل من علي مبخوت هداف الجزيرة

المهاجم الفذ سجل هاتريك

قال لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل أنه حذر لاعبي فريقه من علي مبخوت نجم وهداف الجزيرة قبل مباراة الفريقين معًا لحساب الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وخسر الوصل أمام الجزيرة يوم أمس على ملعبه "استاد زعبيل" بأربعة أهداف دون رد، أحرز مبخوت 3 منها، فيما تكفل عمر عبد الرحمن عموري بالهدف الرابع.

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وقال المدرب الروماني بعد اللقاء أن فريقه ارتكب أخطاءً جسيمة كلفته تلك الخسارة الكبيرة أمام الجزيرة، موضحًا أنه حذر لاعبيه من مبخوت وخطورته الهائلة على المرمى لكنه رغم هذا أحرز الهاتريك في المباراة.

وجاءت تلك الخسارة بعد سلسلة من النتائج الجيدة للوصل في الدوري الإماراتي، إذ نجح في تحقيق 3 انتصارات وتعادلين في آخر 5 مباريات له في البطولة، ويعود تاريخ آخر خسارة له للـ19 من أكتوبر يوم سقط أمام الشارقة في الجولة الرابعة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وتراجع الفريق الملقب بالإمبراطور للمركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة، فيما تقدم الجزيرة بانتصاره للمركز الثالث برصيد 20 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن الشارقة في الصدارة.