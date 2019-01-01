سكورزا يقترب من تدريب منتخب الإمارات

المدرب البولندي بات الأقرب لشغل المنصب

بات ماتشي سكورزا الأقرب لتدريب منتخب الإمارات خلفًا للمقال بيرت فان مارفيك، إذ ارتفعت أسهم المدرب البولندي مقابل غيره من المرشحين.

الأبيض كان قد مر بوضع سيئ مؤخرًا، إذ خسر أمام فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 قبل أن يُغادر كأس الخليج العربي 24 من دور المجموعات بعد الفوز على اليمن والخسارة أمام العراق وقطر.

صحيفة | خافيير كليمينتي على رأس المرشحين لتدريب الإمارات

وتسببت تلك النتائج السلبية في إقالة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك ثم استقالة اتحاد الكرة الإمارتي برئاسة مروان بن غليظة، وشُكلت بعد ذلك لجنة انتقالية لإدارة اتحاد الكرة، وترأسها الشيخ راشد بن حمد النعيمي.

وطرح الإعلام أكثر من اسم لتولي مهمة تدريب المنتخب الإماراتي أبرزهم الإسباني المخضرم خافيير كليمينتي، لكن صحيفة البيان الإماراتية أوضحت أن سكورزا بات الأقرب لشغل هذا المنصب.

ويُشرف المدرب البولندي حاليًا على تدريب المنتخب الأولمبي الإماراتي، ويمتد عقده لمدة عامين، وقد نجح في قيادة الفريق لتجاوز المرحلة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما تصدر التصفيات التي أقيمت في السعودية على حساب البلد المنظم ولبنان والمالديف.

وتتضمن السيرة الذاتية لصاحب الـ46 عامًا تدريب فريق ليخ بوزنان البولندي خلال الفترة من سبتمبر 2014 حتى أكتوبر 2015 وتُوج معه بلقب الدوري البولندي وكأس السوبر، وعام 2017 عمل مع فريق بوجون تشيزين.

ولم تكن تجربة المنتخب الأولمبي الإماراتي هي الأولى لسكورزا في المنطقة العربية، بل تولى تدريب الاتفاق السعودي خلال موسم 2012-2013 ونجح في الوصول معه لنصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

وتعود رغبة المسؤولين في الاتحاد الإماراتي للتعاقد مع سكورزا لاطلاعه على الكرة في الإمارات ومعرفته الأجواء واللاعبين جيدًا، بجانب أن جُل عناصر المنتخب الأولمبي يتواجدون في الأول وهو ما سيجعله قادرًا على إدارتهم والتعامل معهم جيدًا.

يُذكر أن المنتخب الإماراتي يحتل المركز الرابع في مجموعته في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر، إذ يمتلك 6 نقاط ويبتعد بفارق 5 نقاط عن فيتنام في الصدارة، وهو بحاجة للفوز في مبارياته القادمة لضمان التأهل للمرحلة القادمة من التصفيات.