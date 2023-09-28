"مبالغ مقابل خدمات غير مبررة" .. اتهام رسمي من القضاء الإسباني في قضية برشلونة ونيجريرا

انقلاب مثير في الأحداث فيما يتعلق بقضية نيجريرا..

وجه خواكين أجيري، رئيس محكمة التحقيق رقم 1 في مدينة برشلونة، اتهامًا صريحًا إلى نادي برشلونة بتقديم رشاوى إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

أجيري يرى أن مبلغ 7.5 مليون يورو الذي دفعه برشلونة إلى نيجريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام لمدة 17 عامًا، يشكل جريمة.

وبالإضافة إلى برشلونة فقد تم اتهام جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل رؤساء النادي الكتالوني السابقين، وخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا وأبنائه بتقديم وتلقي رشاوى.

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وحسب أحكام المحكمة العليا في إسبانيا فإن: "أي شخص، بموجب أحكام القانون المباشرة، أو عن طريق الانتخاب، أو تعيين سلطة مختصة، يشارك في ممارسة الوظائف العامة يعتبر موظفًا عامًا".

وكما أوضحت صحيفة "إل كونفيدنسيال"، فإن ذلك يتعبر نوعًا من الجرائم الجنائية التي لا تتطلب إثبات غش أطراف معينة، وتعاقب عليها عقوبات أشد خطورة من جريمة الفساد بين الأفراد المنسوبة حتى الآن.

وحسب التقرير، فإن الرشوة لها عقوبات أشد خطورة من جريمة الفساد التي تم التحقيق فيها مع برشلونة حتى الآن، وقد تم بالفعل توجيه اتهامات للنادي، لكن من غير المتوقع حدوث اعتقالات، بحسب مصادر الشرطة.

وإذا ثبت أن أحدًا من النادي طلب أموالًا أو بعض التعويضات عن قرار غير عادل، فهذه رشوة بالفعل، وفي هذه الحالة ثبت بالفعل أن النادي حول أكثر من سبعة ملايين لحساب نيجريرا وحساب ابنه مقابل سلسلة من الخدمات غير المبررة.