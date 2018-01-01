أوووووووووووه،،، رأسية قوية من رونالدو
تبديل فى صفوف يونج بويز
جوووووووووووووووول،،، الهدف الاول ليوفنتوس
باولو ديبالا80’ الهدف جاء بعد تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق باولو ديبالا تسكن الشباك بنجاح
التبديل الثالث والأخير لليوفنتوس
أووووووووووووه،، هجمة خطيرة ليونج بويز
جووووووووووووول،،،، الهدف الثاني لفريق يونج بويز
جوليوم هوارو69’ الهدف جاء بعد مرتدة سريعة لفريق يونج بويز وتمريرة من منتصف الميدان عن طريق مومي نجامليو ليضع جوليوم هوارو فى مواجهة المرمي ليهيأ الكرة ويسددها تسديدة رائعة على يسار الحارس شيسني
تبديل ثاني فى صفوف اليوفنتوس
بطاقة صفراء من نصيب فيديريكو بيرنارديسكي
هجمة خطيرة لفريق يونج بويز
بطاقة صفراء من نصيب محمد كمارا
بداية الشوط الثاني
HALF-TIME— JuventusFC (@juventusfc) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
A Berna al 45' è in vantaggio lo Young Boys, per 1-0.#YBJuve #UCL pic.twitter.com/pMKjPkniGs
الهدف الاول لفريق يوج بويز
جوليوم هواروالهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة من جوليوم هوارو على يسار الحارس شيسني الذي فشل فى التصدي لها
ركلة جزاء لفريق يونج بويز
تبديل أول فى صفوف اليوفنتوس
تسديدة خطيرة من كريستيانو رونالدو
هجمة خطيرة لليوفنتوس
TOP CHOREO 💛🖤 #BSCYB #YBJuve #UCL pic.twitter.com/1PAkVNahKm— BSC Young Boys (@BSC_YB) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
تشكيل يوفنتوس
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
فويسييتش شيسني / ماتيا دي تشيليو / دانييلي روجاني / ليوناردو بونوتشي / خوان كوادرادو / دوجلاس كوستا / رودريجو بينتانكور / ميراليم بيانيتش / فيديريكو بيرنارديسكي / ماريو ماندزوكيتش / كريستيانو رونالدو
La formazione ufficiale della @juventusfc 📋⚪⚫— La UEFA (@UEFAcom_it) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
Segui l'avvicinamento con il nostro LIVE 👉https://t.co/AFzUnkdx78#UCL pic.twitter.com/mzqrOfKQoY
البدلاء / مويز كين / ماتيا بيرين / جيورجيو كيلليني / أليكس ساندرو / إيمري تشان / بلايس ماتويدي / باولو ديبالا
تشكيل فريج يونج بويز
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
ماركو فولفيلي / كيفين مبابو / محمد كمارا / لوريس بنيتو / أوليسيس جارسيا / جبريل سو / ساندرو ووبر / ميشيل ايبيشير / مومي نجاماليو / جوليوم هوارو / ريستيان فاسنشت
Unsere Aufstellung gegen Juventus.— BSC Young Boys (@BSC_YB) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨
HOPP YB 💛🖤#BSCYB #YBJuve #UCL @ChampionsLeague @juventusfc pic.twitter.com/veIno4TjZ9
البدلاء / ديفيد بلموس / جين بيير / ليوناردو بيرتون / روجير أسالي / جريجوري وتريش / ليو سيدو / ثورستن شيك
Besuche unser Matchcenter zum Spiel gegen Juventus...— BSC Young Boys (@BSC_YB) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
👉 https://t.co/i0j9HQiEIn #BSCYB #YBJUVE #UCL pic.twitter.com/PJmvD8JNiP