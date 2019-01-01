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يوفنتوس × نابولي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد نابولي في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2019.2020، والتي ستقام على ملعب أليانز آرينا

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Getty

التشكيل الرسمي ليوفنتوس

2019-08-31T18:23:37Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

فويتشيك تشيزني / ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / ماتياس دي ليخت / أليكس ساندرو / سامي خضيرا / ميراليم بيانيتش / بلايس ماتويدي / دوجلاس كوستا / جونزالو هيجواين / كريستيانو رونالدو 

البدلاء / كارلو بينسوليو / جيانلويجي بوفون / دانيلو / دانييلي روجاني / ميري ديميرال / إيمري تشان / أدريان رابيو / رودريجو بينتانكور / باولو ديبالا / خوان كاودارادو / ماريو ماندزوكيتش / فيديريكو بيرنارديسكي 

2019-08-30T23:20:21Z

على الجانب الأخر، حقق نابولي فوز صعب على مضيفه فيورنتينا بنتيجة (4-3)، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب أرتيميو فرانكي، فى إطار منافسات الجولة الاولي من الدوري الإيطالي، وكان قد انهي الفريق الموسم الماضي فى المركز الثاني برصيد 79 نقطة، من 24 انتصار وتعادل فى سبع مباريات وخسر مثلهما ، ويسعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية امام السيدة العجوز.

2019-08-30T23:20:06Z

استهل البيانكونيري مشواره فى حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بفوز بهدف على مضيفه بارما، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب "إينيو تارديني"، وبهذا الانتصار اقتنص السيدة العجوز أولي نقاط له فى "سيري آ"، حقق اليوفنتوس لقب الدورى الإيطالى الموسم الماضي  للمرة الثامنة على التوالى، يدخل يوفنتوس المباراة من أجل تحقيق الفوز فى مشوار رحلة البحث عن اللقب التاسع له على التوالي.

2019-08-30T23:19:53Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....ينتظر عشاق الكرة الإيطالية مباراة من العيار الثقيل تجمع بين كلاً من يوفنتوس ونابولي ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.