التشكيل الرسمي ليوفنتوس
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
فويتشيك تشيزني / ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / ماتياس دي ليخت / أليكس ساندرو / سامي خضيرا / ميراليم بيانيتش / بلايس ماتويدي / دوجلاس كوستا / جونزالو هيجواين / كريستيانو رونالدو
STARTING XI ⚪️⚫️#JuveNapoli #ForzaJuve pic.twitter.com/ZKvatTGUit— JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2019
البدلاء / كارلو بينسوليو / جيانلويجي بوفون / دانيلو / دانييلي روجاني / ميري ديميرال / إيمري تشان / أدريان رابيو / رودريجو بينتانكور / باولو ديبالا / خوان كاودارادو / ماريو ماندزوكيتش / فيديريكو بيرنارديسكي
على الجانب الأخر، حقق نابولي فوز صعب على مضيفه فيورنتينا بنتيجة (4-3)، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب أرتيميو فرانكي، فى إطار منافسات الجولة الاولي من الدوري الإيطالي، وكان قد انهي الفريق الموسم الماضي فى المركز الثاني برصيد 79 نقطة، من 24 انتصار وتعادل فى سبع مباريات وخسر مثلهما ، ويسعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية امام السيدة العجوز.
استهل البيانكونيري مشواره فى حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بفوز بهدف على مضيفه بارما، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب "إينيو تارديني"، وبهذا الانتصار اقتنص السيدة العجوز أولي نقاط له فى "سيري آ"، حقق اليوفنتوس لقب الدورى الإيطالى الموسم الماضي للمرة الثامنة على التوالى، يدخل يوفنتوس المباراة من أجل تحقيق الفوز فى مشوار رحلة البحث عن اللقب التاسع له على التوالي.