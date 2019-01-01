يدخل الروسينوري هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام فريق أودينيزي بهدف لكل منهما، وذلك في الجولة 30 من الدوري الإيطالي، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 30 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الرابع في ترتيب الكالتشيو برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الإنتر صاحب المركز الثالث، بعد أن حققوا الفوز في 14 مباراة، وتلقوا ست هزائم، وتعادلو في 10 مواجهات.