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يوفنتوس × ميلان | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد ميلان في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي 2018-19

محدث
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Getty Images

2019-04-06T16:10:09Z

12’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-06T16:09:52Z

11’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب إيمري تشان

2019-04-06T16:09:18Z

10’تيموي باكايوكو أخرج الكرة إلى خارج  الملعب للإطمئنان عليه

2019-04-06T16:07:57Z

9’سقوط اللاعب إيمري تشان بداعي الإصابة بعد تدخل مع فرانككيسيه في منتصف الميدان

2019-04-06T16:06:36Z

8’ركنية نفذها هاكان تشالهونوغلو مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعت يوفنتوس

2019-04-06T16:06:06Z

7’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق ريكاردو رودريجيز إصطدمت الكرة بروجاني وتحولت إلى ركنية

2019-04-06T16:05:23Z

6’لاعبي يوفنتوس يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس بيبي رينا

2019-04-06T16:05:07Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-06T16:02:27Z

3’أول كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق سوسو إلى داخل المنطقة إرتقى لها بيونتيك وحولها برأسية مرت أعلى العارضة ثم إلى ركلة مرمى

2019-04-06T16:01:21Z

2’يوفنتوس بالزي الأبييض والأسود على اليسار وميلان بالزي الأحمر والأسود على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-04-06T15:42:47Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل ميلان لمباراة اليوم

2019-04-06T15:29:30Z

يبدأ المدرب جينارو جاتوزو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

بيبي رينا / دافيد كالابريا / ماتيو موساكيو / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريجيز / فران كيسيه / تيموي باكايوكو / هاكان تشالهانوغلو / سوسو / فابيو بوريني / كريشتوف بيونتيك

 

إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم

2019-04-06T15:25:21Z

يبدأ المدرب ماسيمليانو أليجري بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من

فويتشيك تشيزني / ليوناردو بونوتشي / ماتيا دي تشيليو / دانييلي روجاني / ليوناردو سبينازولا / فيدريكو بيرنارديسكي / إيمري تشان / روديجو بينتانكور / أليكس ساندرو / باولو ديبالا / ماريو ماندجوكيتش

 

2019-04-06T15:09:58Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإيطالي مايكل فابري

2019-04-06T15:09:53Z

يدخل الروسينوري هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام فريق أودينيزي بهدف لكل منهما، وذلك في الجولة 30 من الدوري الإيطالي، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 30 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الرابع في ترتيب الكالتشيو برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الإنتر صاحب المركز الثالث، بعد أن حققوا الفوز في 14 مباراة، وتلقوا ست هزائم، وتعادلو في 10 مواجهات. 

2019-04-06T15:09:41Z

حقق البيانكونيري فوز في مباراته الأخيرة على حساب فريق كالياري بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 81 نقطة، وبفارق 18 نقطة كاملة عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور 30 جولة استطاع زملاء كريستيانو رونالدو تحقيق الفوز في 26 مباراة، وتعادلو في ثلاث، وتلقوا هزيمة واحدة.

2019-04-06T15:07:46Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين يوفنتوس وميلان على ملعب آليانز، في قمة الجولة 31 من الدوري الإيطالي  2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال