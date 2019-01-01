انطلاق المباراة الآن
دخول لاعبي يوفنتوس لإجراء عمليات الإحماء
💪 Let's get fired up! #JuveMilan 🔜#ForzaJuve pic.twitter.com/C7A2tOOdxv— JuventusFC (@juventusfcen) April 6, 2019
إليكم تشكيل ميلان لمباراة اليوم
يبدأ المدرب جينارو جاتوزو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
بيبي رينا / دافيد كالابريا / ماتيو موساكيو / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريجيز / فران كيسيه / تيموي باكايوكو / هاكان تشالهانوغلو / سوسو / فابيو بوريني / كريشتوف بيونتيك
Our starting XI for #JuveMilan. C'mon, lads! 🔴⚫️— AC Milan (@acmilan) April 6, 2019
Così in campo: dai ragazzi! 👊🏻@BioscalinITA pic.twitter.com/9M4hyLylye
إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ماسيمليانو أليجري بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من
فويتشيك تشيزني / ليوناردو بونوتشي / ماتيا دي تشيليو / دانييلي روجاني / ليوناردو سبينازولا / فيدريكو بيرنارديسكي / إيمري تشان / روديجو بينتانكور / أليكس ساندرو / باولو ديبالا / ماريو ماندجوكيتش
📝 CONFIRMED | Here's our line-up for #JuveMilan! 👊⚪⚫️— JuventusFC (@juventusfcen) April 6, 2019
💺 SUBS | Pinsoglio, Del Favero, Chiellini, Cancelo, Pjanic, Khedira, Matuidi, Nicolussi Caviglia, Kean.#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/IdntPp5gSY
يدخل الروسينوري هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام فريق أودينيزي بهدف لكل منهما، وذلك في الجولة 30 من الدوري الإيطالي، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 30 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الرابع في ترتيب الكالتشيو برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الإنتر صاحب المركز الثالث، بعد أن حققوا الفوز في 14 مباراة، وتلقوا ست هزائم، وتعادلو في 10 مواجهات.
حقق البيانكونيري فوز في مباراته الأخيرة على حساب فريق كالياري بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 81 نقطة، وبفارق 18 نقطة كاملة عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور 30 جولة استطاع زملاء كريستيانو رونالدو تحقيق الفوز في 26 مباراة، وتعادلو في ثلاث، وتلقوا هزيمة واحدة.