يوفنتوس وميلان: مباشر لحظة بلحظة

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....سيفتح ملعب يوفنتوس آرينا أبوابه لمباراة من كلاسيكيات الدوري الإيطالي، عندما يحل ميلان ضيفًا على يوفنتوس، ضمن الجولة الثانية عشر من الكالتشيو ، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي