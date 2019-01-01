أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق يوفنتوس نظيره كييفو، على ملعب “آليانز بتورينو” في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.