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يوفنتوس × كييفو | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس وكييفو، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي

محدث
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Getty Images

2019-01-21T20:42:12Z

47’ بداية قوية من لاعبي اليوفنتوس ومحاولات للبحث عن هدف ثالث 

بداية الشوط الثاني

2019-01-21T20:41:54Z

الهدف الثاني لليوفنتوس

2019-01-21T20:20:10Z

إيمري تشان

45’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من باولو ديبالا من على حدود المنطقة ليمررها إلى إيمري تشان داخل المنطقة ليسددها إيمري تشان تسديدة رائعة على يسار الحارس ستيفانو سورينتينو 

الهدف الثاني لليوفنتوس

2019-01-21T20:20:10Z

إيمري تشان

45’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من باولو ديبالا من على حدود المنطقة ليمررها إلى إيمري تشان داخل المنطقة ليسددها إيمري تشان تسديدة رائعة على يسار الحارس ستيفانو سورينتينو 

2019-01-21T20:19:20Z

44’ جووووووووووووووووول،،،،،، والهدف الثاني لفريق اليوفنوس عن طريق إيمري تشان

2019-01-21T20:18:27Z

42’ عرضية من سيرجيو بيليسير لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-21T20:18:06Z

41’ خطا من بلاز ماتويدي على ايمانويلي جياكيريني

2019-01-21T20:17:22Z

40’ خمس دقائق على نهاية الشوط الاول والتقدم لليوفنتوس بهدف مقابل لاشئ

2019-01-21T20:16:00Z

38’ روالدو حاول المرور من الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع بشكل قوي ليسقط رونالدو مطالباً الحكم بإحتساب ركلة جزاء لكن الحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-01-21T20:15:00Z

37’ إنطلاقة من إيمري تشان من خارج المنطقة ثم يمررها بجواره على الجهة اليمنى إلى كريستيانو رونالدو الذي حاول المرور لداخل المنطقة لكنه فشل ليتدخل الدفاع ويبعدها من امامه

2019-01-21T20:14:24Z

36’ سديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق إيفان رادوفانوفيتش لكنها مرت على حافة القائم الأعلي 

2019-01-21T20:07:58Z

35’ إنطلاقة من رونالدو من على حدود المنطقة وتسديد يسارية أرضية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر إلى ضربة مرمي 

2019-01-21T20:07:05Z

34’ تسديدة قوية من داخل منتصف المنطقة عن طريق بيرنارديسكي لكن تصدي لها الحارس ستيفانو سورينتينو ببراعة 

2019-01-21T20:05:45Z

33’ سيطرة من جانب لاعبي اليوفي ومحاولات على المرمي لمحاولة تعزيز النتيجة بهدف أخر

2019-01-21T20:04:58Z

32’ تسديدة قوية من رونالدو من على حدود المنطقة لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس ستيفانو سورينتينو 

2019-01-21T20:02:29Z

31’ خطا لكييفو من خارج المنطقة من الجهة اليسري تنفذ بعرضية من إيمانويل جياكيريني لداخل المنطقة تلقاها أليكس ساندرو برأسية إلى الحارس ماتيا بيرين 

2019-01-21T20:01:30Z

30’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة من باولو ديبالا تلقاها دانييلي روجاني برأسية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-01-21T20:00:53Z

29’ خطا من الجهة اليسري لليوفنتوس بعد تدخل قوي على رونالدو 

2019-01-21T20:00:20Z

28’ تمريرات عديدة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي اليوفي 

2019-01-21T19:59:15Z

27’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها باولو ديبالا بتسديد من لمسة واحدة لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس ستيفانو 

2019-01-21T19:58:38Z

26’ إنطلاقة خطيرة من بيرنارديسكي من داخل يسار المنطقة ومن ثم يمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الاخيرة إلى ضربة ركنية 

2019-01-21T19:57:54Z

25’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق سفيان كاين ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-21T19:56:36Z

24’ إنطلاقة من دوجلاس كوستا من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتردد امام إيمري تشان الذي سدها تسديدة قوية لكنها مرت بعيدة عن المرمي 

2019-01-21T19:55:05Z

22’ محاولة التسديد من رونالدو من داخل يسار المنطقة لكن تكتل دفاعي من لاعبي كييفو الذي ابعد الكرة إلى رمية تماس

2019-01-21T19:53:58Z

21’ إنطلاقة من باولو ديبالا من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها على الجهة اليمني إلى دوجلاس كوستا الذي حاول المرور لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

2019-01-21T19:53:12Z

20’ ضغط هجومي مستمر من اليوفي ومحاولات لزيادة حصيلة الأهداف

2019-01-21T19:51:57Z

19’ إنطلاقة من بيرنارديسكي من الجهة اليسري ومحاولة الوغل لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لتصل إلى بلايس ماتويدي الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-21T19:50:44Z

18’ سيطرة على الكرة من لاعبي اليوفنتوس فى منتصف الميدان وتراجع من لاعبي كييفو إلى المنطلقة الدفاعية 

2019-01-21T19:49:54Z

17’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي كييفو 

2019-01-21T19:48:54Z

16’ توقف اللقاء لسقوط كريستيانو رونالدو بعد تدخل قوي من إيفان رادوفانوفيتش 

2019-01-21T19:47:58Z

15’ ربع ساعة اولي من عمر المباراة حيث نجح اليوفي بالتقدم بهدف رائع عن طريق دوجلاس كوستا 

دوجلاس كوستا يسجل هدف رائع لليوفنتوس

2019-01-21T19:46:19Z

دوجلاس كوستا

14’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من البرازيلي من على حدود المنطقة ومرور ومن ثم يسدد كرة صاااروخية على يسار الحارس ستيفانو سورينتينو لتسكن الشباك بنجاح 

2019-01-21T19:45:46Z

13’ جووووووووووووووووووووووول،،،،،،،، الهدف الاول لليوفنتوس عن طريق دوجلاس كوستا 

2019-01-21T19:44:50Z

12’ عرضية من بيرنارديسكي من الجهة اليسري فى إتجاه رونالدو لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-01-21T19:44:11Z

11’ ضغط متقدم من لاعبي اليوفي على دفاعات كييفو 

2019-01-21T19:42:46Z

10’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع على حدود المنطقة لتنتهي بخطأ لصالح كييفو ضد إيمري تشان 

2019-01-21T19:42:06Z

9’ إنطلاقة من أليكس ساندرو من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-01-21T19:41:34Z

8’ إنطلاقة من رونالدو من على حدود المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-01-21T19:39:58Z

7’ ركنية لكيفو تنفذ من إيمانويل جياكيريني بعرضية على القائم القريب لكن ابعدها الدفاع بنجاح

2019-01-21T19:39:02Z

6’ عرضية أرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق بيرنارديسكي لكنها مرت من الجميع وتحولت إلى رمية تماس

2019-01-21T19:37:40Z

5’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين لاعبي اليوفي

2019-01-21T19:37:12Z

3’ سديدة من ريكاردو ميجيورني لكن تصدي لها الحارس ماتيا بيرين بنجاح 

2019-01-21T19:34:45Z

2’ تمريرات بين أقدام لاعبي يوفنتوس فى منتصف الميدان

تشكيل كيفو لمباراة اليوم

2019-01-21T19:01:57Z

يبدأ بطريقة (4/5/1) وتضم كلامن

ستيفانو سورينتينو / فابيو ديباولي / لوكا روسيتيني / نيناد توموفيتش / ماتيا باتي / سفيان كاين / إيمانويل جياكيريني / إيفان رادوفانوفيتش / بيرباريم هيتيماي / سيرخيو بيليسيير / ريكاردو ميجيورني 

البدلاء / أدريان سمير / مهدي ليريس / نيكولا ريجوني / ماريوسز ستيبينسكي / بوستيان سيزار / فيليب ديورديفيتش / باول جاروزينسكي / ستراينجا تاناسيفيتش 

تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم

2019-01-21T18:59:03Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

ماتيا بيرين / جيورجيو كيلليني / أليكس ساندرو / دانييلي روجاني / ماتيا دي تشيليو / بلايس ماتويدي / إيمري تشان / دوجلاس كوستا / فيديريكو بيرنارديسكي / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو 

البدلاء / فويسييتش شيسني / كارلو بينسوليو / سامي خضيرا / ليوناردو سيبنازولا / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / مويز كين / رودريجو بينتانكور

2019-01-20T22:14:27Z

دخُل فريق يوفنتوس المباراة ساعياً لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري حيث يتصدر البيانكونيري برصيد 53 نقطة، فيما يسعى فريق كييفو فيرونا لمحاولة الهروب من منطقة الهبوط، حيث يقع الفريق فى المركز الأخير برصيد 8 نقاط فقط لاغير

2019-01-20T22:14:17Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق يوفنتوس نظيره كييفو، على ملعب “آليانز بتورينو” في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.