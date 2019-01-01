نيكولاس ميلينكوفيتش يفتتح التسجيل لفيورنتينا
بتصويبة قوية من داخل المنطقة7’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كييزا إلى داخل المنطقة في إتجاه نيكولا ميلينكوفيتش المتمركز داخل المنطقة وسط غيابات من دفاعات يوفنتوس، ثم سددها قوية سكنت الشباك
انطلاق المباراة
إليكم تشكيل فيورنتينا لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ستيفانو بيولي بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من
ألبان لوفون / نيكولا ميلينكوفيتش / جيرمان بيتزلا / فيدريكو سيتشتيريني / فيدريكو كييزا / بريان دابو / جوردان فيرتوه / ماركو بيناسي / ديفيد هانكو / جيوفاني سميوني / كيفين ميرالاس
👥 L' #11Viola in campo— ACF Fiorentina (@acffiorentina) April 20, 2019
⚽ #JuventusFiorentina#NoiSiamoFirenze ⚜️ #InsiemeSiamoPiùForti pic.twitter.com/g3nQcDTMnC
إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ماسيمليانو أليجري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
فويتشيك تشيزني / جواو كانسيلو / دانييلي روجاني / ليوناردو بونوتشي / أليكس ساندرو / إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / خوان كوادرادو / كريستيانو رونالدو / فيدريكو بيرنارديسكي
📝 L'XI bianconero ⚪️⚫️ Forza ragazzi! 💪#JuveFiorentina #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/8BVw7zTvN2— JuventusFC (@juventusfc) April 20, 2019
يعيش فريق فيورنتينا موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بولونيا، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 32 مباراة، استطاع أن يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن سامبدوريا صاحب المركز التاسع، بعد أن حققوا الفوز في 14مباراة، وتعادلوا في ست، وخسروا في 12 لقاء.