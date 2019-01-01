مدونة حية

يوفنتوس × فيورنتينا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا في إطار منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-04-20T16:27:31Z

25’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات فيورنتينا

2019-04-20T16:25:28Z

24’إيمري تشان سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بسلام على مرمى فيورنتينا

2019-04-20T16:24:13Z

23’جواو كانسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات فيورنتينا إلى ركنية

2019-04-20T16:23:55Z

22’تمريرات وكرات متبادلة بين أقدام لاعبي فيورنتينا في منتصف الميدان 

2019-04-20T16:22:16Z

20’خطأ لصالح بريان دابو بعد تدخل من ليوناردو بونوتشي في منتصف الميدان

2019-04-20T16:21:26Z

19’فيدريكو بيرنارديسكي انطلق من الجانب الأيمن ثم وصل إلى حدود المنطقة وسدد كرة قوية إصطدمت بدفاعات فيورنتينا وتحولت إلى ركنية

2019-04-20T16:20:43Z

18’ركلة ركنية نفذها فيدريكو كييزا مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات فيورنتينا

2019-04-20T16:19:16Z

16’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كييزا إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات يوفنتوس إلى ركنية

2019-04-20T16:15:47Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للضيوف بهدف دون رد

2019-04-20T16:11:05Z

14’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان

2019-04-20T16:10:43Z

13’تراجع تام من لاعبي فيورنتينا في هذه الأوقات بعد إحراز الهدف الأول

2019-04-20T16:10:22Z

12’كوادرادو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات يوفنتوس

2019-04-20T16:09:52Z

11’كييزا انطلق من الجانب الأيمن سريعًا ثم حاول إرسال كرة عرضية لداخل المنطقة، لكن تدخل من بونوتشي وافتك الكرة ببراعة

2019-04-20T16:09:36Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للضيوف بهدف دون رد

2019-04-20T16:08:58Z

8’كريستيانو رونالدو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات فيورنتينا

نيكولاس ميلينكوفيتش يفتتح التسجيل لفيورنتينا

2019-04-20T16:06:02Z

بتصويبة قوية من داخل المنطقة

7’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كييزا إلى داخل المنطقة في إتجاه نيكولا ميلينكوفيتش المتمركز داخل المنطقة وسط غيابات من دفاعات يوفنتوس، ثم سددها قوية سكنت الشباك

2019-04-20T16:05:49Z

6’جوووووووووووووووووووول....والهدف الاول لفيورنتينا

2019-04-20T16:05:04Z

5’خمس دقائق مرت على انطلاق المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-20T16:03:20Z

4’جواو كانسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة مرت من أمام رونالدو وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-04-20T16:03:05Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان

2019-04-20T16:01:15Z

2’يوفنتوس بالزي الأبيض والأسود على اليسار وفيورنتينا بالزي الأزرق على اليمين

انطلاق المباراة

2019-04-20T16:00:34Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل فيورنتينا لمباراة اليوم

2019-04-20T15:58:04Z

يبدأ المدرب ستيفانو بيولي بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من

ألبان لوفون / نيكولا ميلينكوفيتش / جيرمان بيتزلا / فيدريكو سيتشتيريني / فيدريكو كييزا / بريان دابو / جوردان فيرتوه / ماركو بيناسي / ديفيد هانكو / جيوفاني سميوني / كيفين ميرالاس

 

إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم

2019-04-20T15:56:43Z

يبدأ المدرب ماسيمليانو أليجري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

فويتشيك تشيزني / جواو كانسيلو / دانييلي روجاني / ليوناردو بونوتشي / أليكس ساندرو / إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / خوان كوادرادو / كريستيانو رونالدو / فيدريكو بيرنارديسكي

 

2019-04-20T15:55:40Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإيطالي فابريزيو باسكوا

2019-04-20T15:55:29Z

يعيش فريق فيورنتينا موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بولونيا، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 32 مباراة، استطاع أن يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن سامبدوريا صاحب المركز التاسع، بعد أن حققوا الفوز في 14مباراة، وتعادلوا في ست، وخسروا في 12 لقاء.

2019-04-20T15:55:21Z

ودع البيانكونيري دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي في مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما خسر أمام فريق أياكس في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-3)، أما في الدوري فيتصدر السيدة العجوز جدول الترتيب برصيد 84 نقطة، وبفارق 20 نقطة عن نابولي صاحب الوصافة برصيد 64 نقطة، فحتى الآن استطاع يوفنتوس أن يحقق 27 انتصار، وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى هزيمة واحدة.   

2019-04-20T15:52:53Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين يوفنتوس وفيورنتينا ملعب آليانز، في الجولة 33 من الدوري الإيطالي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال