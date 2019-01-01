يعيش فريق فيورنتينا موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بولونيا، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 32 مباراة، استطاع أن يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن سامبدوريا صاحب المركز التاسع، بعد أن حققوا الفوز في 14مباراة، وتعادلوا في ست، وخسروا في 12 لقاء.