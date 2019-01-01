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يوفنتوس × فروزينوني | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس وفروزينوني، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي 2018-19

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Getty

2019-02-15T20:19:46Z

45+3’ خطأ لفروزينوني من على حدود المنطقة نفذها كاميلو كيانو بتسديدة خطيرة مرت على حافة القائم الاعلي للحارس شيسني 

2019-02-15T20:18:56Z

45+2’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها دي تشيليو بنجاح من منطقة الخطورة 

2019-02-15T20:18:13Z

45+1’ خطا لصالح فروزينوني من خارج المنطقة تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها كيلليني إلى ركنية 

2019-02-15T20:17:40Z

45’ الحكم يحتسب دقيقتان وقت بدل ضائع 

2019-02-15T20:17:02Z

44’ تمريرة طولية من جيورجيو كيلليني فى إتجاه المنطلق على الجهة اليمنى كريستيانو رونالدو لكن استخلصها الدفاع بنجاح 

2019-02-15T20:14:39Z

42’ إستئناف المباراة بعد خروج ماندزوكيتش لتلقي العلاج 

2019-02-15T20:13:28Z

41’ توقف اللقاء لسقوط ماندزوكيتش بعد تدخل قوي من إدواردو جولدانيجا 

2019-02-15T20:11:48Z

40’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ماتيا دي تشيليو لداخل المنطقة تلقاها جواو كانسيلو بتسديدة على الطائر لكنها مرت بعيدة عن المرمي 

2019-02-15T20:11:22Z

39’ تمريرات متبادلة بين لاعبي اليوفي فى منتصف الميدان 

2019-02-15T20:10:00Z

38’ تنفيذ الخطا من كريستيانو رونالدو بتسديدة قوية مرت من أعلي الحائط البشري لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-02-15T20:09:03Z

37’ بطاقة صفراء من نصيب بارتوسز سالامون بعد تدخل قوي على ماندزوكيتش 

2019-02-15T20:08:35Z

36’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي اليوفنتوس 

2019-02-15T20:06:58Z

35’ توقف اللقاء لسقوط إيمري تشان وكاميلو كيانو فى منتصف الميدان ودخول الطاقم الطبي للطمئنان عليه 

2019-02-15T20:06:20Z

34’ عرضية من سامي خضيرا من الجهة اليسري لكن أمسكها الحارس سبورتييلو بثبات 

2019-02-15T20:05:25Z

33’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق كاميلو كيانو لكنها مرت بعيدة عن مرمي شيسني 

2019-02-15T20:04:36Z

32’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كاميلو كيانو لداخل المنطقة تلقاها دانييل كيوفاني برأسية لكنها مرت بجوار القائم الايسر لمرمي الحارس شيسني 

2019-02-15T20:03:32Z

31’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح رونالدو بعد تدخل قوي من فرانشيسكو كاساتا 

2019-02-15T20:02:07Z

30’ نصف ساعة أولي من عمر المباراة والتقدم لليوفنتوس بهدفين مقابل لاشئ 

2019-02-15T20:00:41Z

28’ سيطرة من لاعبي اليوفي على مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة على حدود المنطقة 

2019-02-15T19:59:16Z

27’ بطاقة صفراء من نصيب إيمري تشان بعد تعمده لإيقاف الكرة بلمسة يد من منتصف الميدان

2019-02-15T19:58:45Z

26’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق جواو كانسيلو لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

تسديدة صاااروخية من رونالدو

2019-02-15T19:57:17Z

25’ تسديدة قوية من كريستيانو رونالدو من خارج المنطقة لكنها مرت على حافة القائم الايسر للحارس سبورتييلو 

2019-02-15T19:56:04Z

24’ هدوء نسبي فى رتم المباراة بعد الهدف الثاني لليوفنتوس وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-02-15T19:55:16Z

23’ تمريرة فى إتجاه كريستيانو رونالدو على الجهة اليسري حاول السيطرة على الكرة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-02-15T19:53:31Z

21’ تمريرة فى إتجاه دانييل كيوفاني على الجهة اليمني ومحاولة الإستلام والتوغل لداخل المنطقة لكن ابعدها جواو كانسيلو إلى رمية تماس

2019-02-15T19:52:20Z

20’ تمريرات بين أقدام لاعبي فروزينوني فى منتصف الميدان لمحاولة بناء هجمة على دفاعات اليوفي 

تسديدة قوية من كاميلو كيانو

2019-02-15T19:51:21Z

18’ خطا لفريق فروزينوني من خارج المنطقة نفذها كاميلو كيانو بتسديدة قوية مباشرة على المرمي لكنها مرت على حافة القائم الايسر لمرمي الحارس شيسني 

ليوناردو بونوتشي بعززالنتيجة بهدف ثاني لليوفنتوس

2019-02-15T19:50:00Z

ليوناردو بونوتشي

17’ الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية لداخل المنطقة من ديبالا مرت من الجميع لتصل على القائم الثاني ليتلقاها ماندزوكيتش برأسية فى المرمي تصدي لها الحارس وترتد امام بونوتشي الذي سددها فى المرمي بنجاح 

2019-02-15T19:49:30Z

17’ جوووووووووووووووووووووووووول،،، الهدف الثاني لليوفنتوس عن طريق ليوناردو بونوتشي 

2019-02-15T19:48:13Z

16’ تمريرة من رونالدو على الجهة اليمنى فى إتجاه جواو كانسيلو الذي حاول المرر لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى ركنية لصالح اليوفنتوس 

2019-02-15T19:47:00Z

15’ تنفيذ الخطا بعرضية من باولو ديبالا لداخل المنطقة تبحث عن رأسية ماندزوكيتش  لكن الحكم يحتسب خطا لصالح دفاعات فروزينوني ضد ماندزوكيتش 

2019-02-15T19:46:25Z

14’ خطأ لصالح اليوفي من على يسار المنطقة وعلى التنفيذ باولو ديبالا 

2019-02-15T19:45:41Z

13’ إنطلاقة من كريستيانو رونالدو من الجهة اليسري ثم مررها على حدود المنطقة إلى المنطلق سامي خضيرا الذي حاول تمريرها إلى ماندزوكيتش لداخل المنطقة لكن استخلصها الدفاع فى اللحظات الاخيرة 

2019-02-15T19:44:49Z

12’ تمريرة طولية من كريستيانو رونالدو على الجهة اليمنى تلقاها باولو ديبالا ومررها لداخل المنطقة فى إتجاه ماندزوكيتش لكن استخلصها الدفاع وابعدها من امامه 

2019-02-15T19:43:40Z

11’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من رودريجو بينتانكور على فرانشيسكو كاساتا 

2019-02-15T19:42:58Z

10’ تمريرات متبادلة من لاعبي يوفنتوس فى منتصف الميدان 

2019-02-15T19:41:29Z

9’ تنفيذ الخطأ من كريستيانو رونالدو بتسديدة زاحفة أرضية لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-02-15T19:40:35Z

8’ خطا من على حدود المنطقة لليوفنتوس بعد تدخل قوي من رامون شيبساه على رونالدو 

2019-02-15T19:39:53Z

7’ سيطرة من لاعبي اليوفنتوس على مجريات اللقاء وتمريرات عديدة على حدود منطقة جزاء فروزينوني

باولو ديبالا يفتتح التسجيل بهدف رائع لليوفنتوس

2019-02-15T19:38:30Z

باولو ديبالا

6’ الهدف جاء بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو من على حدود المنطقة إلى باولو ديبالا على حدود المنطقة ليسددها تسديدة رائعة تسكن اعلى الزاوية اليسري للحارس ماركو سبورتييلو 

2019-02-15T19:38:03Z

5’ جووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، اليوفنتوس عن طريق باولو ديبالا 

2019-02-15T19:36:59Z

4’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق دانييل كيوفاني لداخل المنطقة لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس شيسني 

2019-02-15T19:34:43Z

3’ تمريرة طولية من ليوناردو بونوتشي فى إتجاه كريستيانو رونالدو على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل 

2019-02-15T19:33:41Z

2’ خطأ فى منتصف الميدان لفريق فروزينوني بعد تدخل قوي من إيمري تشان على بارتوسز سالامون فى منتصف الميدان 

التشكيل الرسمي لفريق فروزينوني

2019-02-15T19:10:28Z

يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن

ماركو سبورتييلو / بارتوسز سالامون / إدواردو جولدانيجا / ماركو كابوانو / فيديريكو فيفياني / فرانشيسكو كاساتا / رامون شيبساه / فرانشيسكو زامبانو / كريستيان مولينارو / دانييل كيوفاني / كاميلو كيانو 

البدلاء / أليساندرو ياكوبوتشي / جوزيبي مارسيانو / ميركو جوري / رافاييل ماييلو / أندريا بغيتو / مارسيلو تروتا / لوكا فالزانيا / باولو ساماركو / لوكا كراينتش / نيكولو بريجينتي / لوكا باجانيني / أندريا بينامونتي 

التشكيل الرسمي لليوفنتوس

2019-02-15T19:04:56Z

يبدا بطريقة (4/3/3) وتضم كلا من

فويتشيك تشيزني / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جورجيو كيلليني / ماتيا دي تشيلو / سامي خضيرا / رودريجو بينتانكور / إيمري تشان / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش / كريستيانو رونالدو

البدلاء / أندريا بارزالبي / بلايس ماتويدي / خوسيه مارتن كاسيريس / ميراليم بيانيتش / كارلو بنسوليو / ماتيا بيرين / ليوناردو سيبنازولا / فيديريكو بيرنارديسكي / مويس كين 

2019-02-15T03:03:45Z

يحتل حالياً نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 63 نقطة بينما نادي فروزينوني يتواجد في المركز التاسع عشر وفي رصيده 16 نقطة بعد خوض 23 جولة حتى الآن.

2019-02-15T03:03:28Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق يوفنتوس نظيره فروزينوني، على ملعب “آليانز أرينا”، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.