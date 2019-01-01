HT: Juve's dominant display sees us in control at the break ⚪️⚫️#JuveFrosinone #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/mdruCwumK8— JuventusFC (@juventusfcen) ١٥ فبراير ٢٠١٩
تسديدة صاااروخية من رونالدو
تسديدة قوية من كاميلو كيانو
ليوناردو بونوتشي بعززالنتيجة بهدف ثاني لليوفنتوس
ليوناردو بونوتشي17’ الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية لداخل المنطقة من ديبالا مرت من الجميع لتصل على القائم الثاني ليتلقاها ماندزوكيتش برأسية فى المرمي تصدي لها الحارس وترتد امام بونوتشي الذي سددها فى المرمي بنجاح
17' G⚽️⚽️AAAALLLLLLLLLL!!!!!!! @bonucci_leo19 TAPS IN TO MAKE IT TWO!!!! ⚪️⚫️#JuveFrosinone [2-0] #ForzaJuve pic.twitter.com/A0Ns2mvBXz— JuventusFC (@juventusfcen) ١٥ فبراير ٢٠١٩
باولو ديبالا يفتتح التسجيل بهدف رائع لليوفنتوس
باولو ديبالا6’ الهدف جاء بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو من على حدود المنطقة إلى باولو ديبالا على حدود المنطقة ليسددها تسديدة رائعة تسكن اعلى الزاوية اليسري للحارس ماركو سبورتييلو
6' WHAT A STRIKE!!!!!!! @PauDybala_JR!!!!!!!!! 💎⚽️#JuveFrosinone [1-0] #ForzaJuve pic.twitter.com/1fNMYyZCHB— JuventusFC (@juventusfcen) ١٥ فبراير ٢٠١٩
FINO— JuventusFC (@juventusfcen) ١٥ فبراير ٢٠١٩
⚪️⚫️
ALLA
⚫️⚪️
FINE
⚪️⚫️
Friday Night Football at the Allianz! ⚽️🏟#JuveFrosinone #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/vMMoO4O7nq
التشكيل الرسمي لفريق فروزينوني
يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن
ماركو سبورتييلو / بارتوسز سالامون / إدواردو جولدانيجا / ماركو كابوانو / فيديريكو فيفياني / فرانشيسكو كاساتا / رامون شيبساه / فرانشيسكو زامبانو / كريستيان مولينارو / دانييل كيوفاني / كاميلو كيانو
📌 #LineUp: Sportiello, Goldaniga, Salamon, Capuano, Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Molinaro, Ciofani, Ciano.#JuveFrosinone pic.twitter.com/w2QZrh8TFM— Frosinone Calcio (@Frosinone1928) ١٥ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / أليساندرو ياكوبوتشي / جوزيبي مارسيانو / ميركو جوري / رافاييل ماييلو / أندريا بغيتو / مارسيلو تروتا / لوكا فالزانيا / باولو ساماركو / لوكا كراينتش / نيكولو بريجينتي / لوكا باجانيني / أندريا بينامونتي
التشكيل الرسمي لليوفنتوس
يبدا بطريقة (4/3/3) وتضم كلا من
فويتشيك تشيزني / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جورجيو كيلليني / ماتيا دي تشيلو / سامي خضيرا / رودريجو بينتانكور / إيمري تشان / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش / كريستيانو رونالدو
📝 Your Friday night Bianconeri line-up 👇— JuventusFC (@juventusfcen) ١٥ فبراير ٢٠١٩
💺 Subs: Perin, Pinsoglio, Barzagli, Caceres, Spinazzola, Matuidi, Pjanic, Bernardeschi, Kean#JuveFrosinone #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/ZdqO2kWFRi
البدلاء / أندريا بارزالبي / بلايس ماتويدي / خوسيه مارتن كاسيريس / ميراليم بيانيتش / كارلو بنسوليو / ماتيا بيرين / ليوناردو سيبنازولا / فيديريكو بيرنارديسكي / مويس كين