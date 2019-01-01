أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق يوفنتوس نظيره فروزينوني، على ملعب “آليانز أرينا”، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.