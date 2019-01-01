إليكم تشكيل تورينو لمباراة اليوم
يبدأ المدرب والترماتزاري بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من
سالفاتوري سيرجيو / أرماندو إيتزو / نيكولاس نكولو / بريمر / لورينزو دي سيلفيستري / صلاحو ميتي / توماس رينكون / ساسا للوكيتش / كريستيان أنسالدي / أندريا بيلوتي / أليكس بيرينجير
#JuveToro, ecco gli undici titolari granata! 🐂#SFT pic.twitter.com/fY7PsTXa6E— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 3, 2019
إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ماسيمليانو أليجري بطريقة 4/4/2
فويتشيك تشيزني / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جيورجيو كيليني / ليوناردو سبينازولا / خوان كوادرادو / بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش / فيدريكو بيرنادريسكي / كريستيانو رونالدو / مويس كين
Ecco l'undici bianconero per il Derby! ⚫️⚪️ #ForzaJuve #FinoAllaFine #JuveToro pic.twitter.com/izXMxGzz54— JuventusFC (@juventusfc) May 3, 2019
يعيش فريق تورينو موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق جنوى، وحققوا الفوز بهدف دون رد، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 33 مباراة، استطاع أن يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع ميلان صاحب المركز السادس، بعد أن حققوا الفوز في 14مباراة وتعادلوا مثلهم، وخسروا ست مباريات فقط.
يدخل البيانكونيري هذا اللقاء وهو قادم من تعادل في ديربي إيطاليا أمام الإنتر بهدف لكل منهما، وكان قد حسم أبناء السيدة العجوز لقب الإسكوديتو الخامس والثلاثين في تاريخه بالفوز على فيورنتينا في الجولة الماضية، ويمتلك الفريق 88 نقطة في جدول الترتيب، وبفارق 21 نقطة عن نابولي صاحب الوصافة، فحتى الآن استطاع يوفنتوس أن يحقق 28 انتصار، وتعادل في أربع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة.