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يوفنتوس × تورينو | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد تورينو في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي 2018-19

محدث
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Getty

2019-05-03T18:39:56Z

10’وصلنا إلى أوس عشر دقائق من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-05-03T18:39:29Z

8’ضغط من لاعبي يوفنتوس منذ انطلاقة المباراة بحثًا عن أول الأهداف

2019-05-03T18:38:08Z

7’سفوط رونالدو داخل المنطقة بعد تدخل من حارس مرمى تورينو داخل المنطقة، لكن حكم المباراة يشير بإستمرار اللعب

2019-05-03T18:37:47Z

6’جواو كانسيلو أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-03T18:36:53Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-03T18:36:25Z

4’فيدريكو بيرنارديسكي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر بحثًا عن رأسية رونالدو، لكن أبعدت من الدفاعات

2019-05-03T18:35:17Z

3’مويس كين انطلق من الجهة اليمنى ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-05-03T18:33:14Z

2’يوفنتوس بالزي الأبيض والأسود على اليمين وتورينو بالزي الأحمر على اليمين

2019-05-03T18:32:33Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل تورينو لمباراة اليوم

2019-05-03T18:28:54Z

يبدأ المدرب والترماتزاري بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من

سالفاتوري سيرجيو / أرماندو إيتزو / نيكولاس نكولو / بريمر / لورينزو دي سيلفيستري / صلاحو ميتي / توماس رينكون / ساسا للوكيتش / كريستيان أنسالدي / أندريا بيلوتي / أليكس بيرينجير

 

إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم

2019-05-03T18:27:11Z

يبدأ المدرب ماسيمليانو أليجري بطريقة 4/4/2

فويتشيك تشيزني / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جيورجيو كيليني / ليوناردو سبينازولا / خوان كوادرادو / بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش / فيدريكو بيرنادريسكي / كريستيانو رونالدو / مويس كين

 

2019-05-03T17:39:02Z

يعيش فريق تورينو موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق جنوى، وحققوا الفوز بهدف دون رد، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 33 مباراة، استطاع أن يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع ميلان صاحب المركز السادس، بعد أن حققوا الفوز في 14مباراة وتعادلوا مثلهم، وخسروا ست مباريات فقط.

2019-05-03T17:35:32Z

يدخل البيانكونيري هذا اللقاء وهو قادم من تعادل في ديربي إيطاليا أمام الإنتر بهدف لكل منهما، وكان قد حسم أبناء السيدة العجوز لقب الإسكوديتو الخامس والثلاثين في تاريخه بالفوز على فيورنتينا في الجولة الماضية،  ويمتلك الفريق 88 نقطة في جدول الترتيب، وبفارق 21 نقطة عن نابولي صاحب الوصافة، فحتى الآن استطاع يوفنتوس أن يحقق 28 انتصار، وتعادل في أربع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة.   

2019-05-03T17:34:18Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين يوفنتوس وتورينو على ملعب آليانز بتورينو، في الجولة 35 من الدوري الإيطالي  2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال