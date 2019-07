من هجمة مرتدة سريعة

29’الهدف جاء بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها سون هيونج مين بانطلاقة في إتجاه المرمى، ليمرر كرة في الجانب الأيمن لتروي باروت الذي سدد الكرة قوية تصدى لها بوفون، وجاءت أمام إيريك لاميلا سددها في الشباك بسهولة

GOAL! Parrott's shot is well saved by Buffon, but falls kindly for @ErikLamela who is there to tap in.



🔵 #THFC 1-0 #JUVE ⚫️ pic.twitter.com/zRtsiDhPLC