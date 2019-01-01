تشكيل إمبولي
يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن
بارتلومي دراجوسكي / فريدريك فاسيلي / كريستيان ديل أوركو / دومينيكو ماييتا / جيوفاني دي لورينزو / رادي كرونيتش / حامد جونيور تراوري / اسماعيل بن ناصر / ماركو بايتش / فرانشيسكو كابوتو / دييجو فارياس
#JuventusEmpoli Azzurri così in campo— Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) ٣٠ مارس ٢٠١٩
EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo.
A disposizione: Provedel, Perucchini; Brighi, Antonelli, Acquah, Pasqual, Capezzi, Oberlin, Nikolaou, Ucan pic.twitter.com/eWhEqegAiK
البدلاء / لوكا انتونيللي / ليوناردو كابيتزي / صالح اوتشان / ماتيو بريجي / مانويل باسكال / بيترو تيراكيانو / أفريي اكواه / ديميتريوس نيكولاو / إيفان بروفيدل
تشكيل اليوفنتوس
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
فويتشيك تشيسني / جواو كانسيلو / دانيللي روجاني // جورجيو كيلليني / اليكس ساندرو / إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بلايس ماتويدي / فيديريكو بيرنارديسكي / ماريو ماندزوكيتش / باولو ديبالا
La formazione dei bianconeri ⚪️⚫️ per #JuveEmpoli#FinoAllaFine pic.twitter.com/HrJgcjd7np— JuventusFC (@juventusfc) ٣٠ مارس ٢٠١٩
البدلاء / ليوناردو بونوتشي / خوسيه مارتن كاسيريس / كارلو بنسوليو / ماتيا بيرين / ليوناردو سيبنازولا / ماتيا دي تشيليو / رودريجو بينتانكور / مويس كين / هانس نيكولوسي
يعيش فريق إمبولي موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق روما وخسروا هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 28 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة خلف بولونيا صاحب المركز السابع عشر، بعد أن حققوا الفوز في 5 مباريات، وتعادلوا في سبع، وتلقوا 15 هزيمة.
تلقى البيانكونيري أول خسارة له هذا الموسم في الكالتشيو على يد فرق جنوى بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، وبفارق 18 نقطة كاملة عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور28 جولة استطاع زملاء كريستيانو رونالدو تحقيق الفوز في 24 مباراة، وتعادلو في ثلاث، وتلقوا هزيمة واحدة.