يعيش فريق إمبولي موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق روما وخسروا هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 28 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة خلف بولونيا صاحب المركز السابع عشر، بعد أن حققوا الفوز في 5 مباريات، وتعادلوا في سبع، وتلقوا 15 هزيمة.