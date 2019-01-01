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يوفنتوس × إمبولي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس وإمبولي، في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإيطالي

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Getty Images

2019-03-30T16:56:29Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

تشكيل إمبولي

2019-03-30T16:43:00Z

يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن

بارتلومي دراجوسكي / فريدريك فاسيلي / كريستيان ديل أوركو / دومينيكو ماييتا / جيوفاني دي لورينزو / رادي كرونيتش / حامد جونيور تراوري / اسماعيل بن ناصر / ماركو بايتش / فرانشيسكو كابوتو / دييجو فارياس 

البدلاء / لوكا انتونيللي / ليوناردو كابيتزي / صالح اوتشان / ماتيو بريجي / مانويل باسكال / بيترو تيراكيانو / أفريي اكواه / ديميتريوس نيكولاو / إيفان بروفيدل

تشكيل اليوفنتوس

2019-03-30T16:39:36Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

فويتشيك تشيسني / جواو كانسيلو / دانيللي روجاني // جورجيو كيلليني / اليكس ساندرو / إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بلايس ماتويدي / فيديريكو بيرنارديسكي / ماريو ماندزوكيتش / باولو ديبالا 

البدلاء / ليوناردو بونوتشي / خوسيه مارتن كاسيريس / كارلو بنسوليو / ماتيا بيرين / ليوناردو سيبنازولا / ماتيا دي تشيليو / رودريجو بينتانكور / مويس كين / هانس نيكولوسي 

2019-03-30T01:45:27Z

يعيش فريق إمبولي موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق روما وخسروا هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 28 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة خلف بولونيا صاحب المركز السابع عشر، بعد أن حققوا الفوز في 5 مباريات، وتعادلوا في سبع، وتلقوا 15 هزيمة.

2019-03-30T01:45:10Z

تلقى البيانكونيري أول خسارة له هذا الموسم في الكالتشيو على يد فرق جنوى بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، وبفارق 18 نقطة كاملة عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور28 جولة استطاع زملاء كريستيانو رونالدو تحقيق الفوز في 24 مباراة، وتعادلو في ثلاث، وتلقوا هزيمة واحدة.

2019-03-30T01:44:51Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق يوفنتوس  نظيره إمبولي، على ملعب “آليانز ” بتورينو في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإيطالي، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.