سيدخل أياكس هذا اللقاء الصعب بكل قوة خاصةً بعد الأداء الرائع الذي قدمه في لقاء الذهاب في أمستردام، وسيسعى المحاربين لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل وهي الفوز في هذه المواجهة على حساب يوفنتوس للعبور إلى نصف النهائي، مثلما حدث في دور الـ16من هذه النسخة عندما أقصى ريال مدريد حامل اللقب في الثلاث مواسم الأخيرة.