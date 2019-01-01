التشكيل الرسمي لفريق أياكس
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
أندري أونانا / جويل فيلتمان / ماتياس دي ليخت / دالي بليند / نصير مزراوي / فرنكي دي يونج / دوني فان دي بيك / حكيم زيباش / ديفيد نيريس كومبوس / دوسان تاديتش
البدلاء / برونو فاريلا / داني دو ويت دالي سينكجرافين / كاسبر دولبرج / كلاس جان هنتلار / يورجن يكيلينكامب / ليساندرو ماجلان
التشكيل الرسمي لليوفنتوس
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
فويتشينك تشيزني / ماتيا دي تشيليو / دانييلي روجاني / ليوناردو بونوتشي / أليكس ساندرو / ميراليم بيانيتش / إيمري تشان / بلايس ماتويدي / فيديريكو بيرنارديسكي / بالولو ديبالا / كريستيانو رونالدو
البدلاء / كارلو بينسوليو / ليوناردو سبينازولا / جواو كانسيلو / سامي خضيرا / مويس كين / أندريا بارزالي / رودريجو بينتانكور
سيدخل أياكس هذا اللقاء الصعب بكل قوة خاصةً بعد الأداء الرائع الذي قدمه في لقاء الذهاب في أمستردام، وسيسعى المحاربين لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل وهي الفوز في هذه المواجهة على حساب يوفنتوس للعبور إلى نصف النهائي، مثلما حدث في دور الـ16من هذه النسخة عندما أقصى ريال مدريد حامل اللقب في الثلاث مواسم الأخيرة.
أنهى البيانكونيري مباراة الذهاب في ملعب يوهان كرويف بتعادل إيجابي بهدف لمثله يؤجل الحسم إلى مباراة الإياب بتورينو، أمام في الدوري الإيطالي فيأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 84 نقطة، وبفارق 20 نقطة كاملة عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور 31 جولة استطاع زملاء كريستيانو رونالدو تحقيق الفوز في 27 مباراة، وتعادلو في ثلاث، وتلقوا هزيمة واحدة.