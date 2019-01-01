مويز كين يفتتح التسجيل لليوفنتوس
مويز كين11’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق أليكس ساندرو الذي مررها عرضية أرضية داخل المنطقة تلقاها مويز كين بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح
11' - MOISEEEEEEEEEEEEE! #KEAN porta in vantaggio la Juve capitalizzando al meglio il cross di #AlexSandro da sinistra!#JuveUdinese— JuventusFC (@juventusfc) ٨ مارس ٢٠١٩
1️⃣ - 0️⃣ pic.twitter.com/qqXUiplAoA
È iniziata la sfida dello Stadium, è iniziata @juventusfc 🆚 #Udinese! Forza ragazzi, forza Udinese!#ForzaUdinese #JuveUdinese #SerieATIM #AleUdin pic.twitter.com/UmbGfPaEXr— Udinese Calcio (@Udinese_1896) ٨ مارس ٢٠١٩
التشكيل الرسمي لفريق أودينيزي
يبدأ بطريقة /(4/2/3/1) وتضم كلامن
خوان موسو / سيباستيان دي مايو / ويليام تروست / برام نيتينيك / هيدي تير أفيست / ينس لارسن / سيكو فوفانا / بن ويلموت / مارفين زيجيلار / رودريجيو دي بول / إجناسيو بوسيتو
📋 La nostra formazione per @juventusfc 🆚 #Udinese ⬇️#ForzaUdinese #JuveUdinese #SerieATIM #AleUdin pic.twitter.com/73iCs26sfi— Udinese Calcio (@Udinese_1896) ٨ مارس ٢٠١٩
البدلاء / صامويل بيريسان / جابرييل أنجيلا / نيكولاس ديفيد / جيوسيبي بيتزيلا / سفانتي إنجلسون / بيتار ميكين / كيفين لازانيا / نيكولاس أبوكو
التشكيل الرسمي لفريق اليوفنتوس
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
فويسييتش شيسني / مارتين كاسيريس / دانييلي روجاني / أندريا بارزالي / ليوناردو بينازولا / رودريجو بينتانكور / إيمري تشان / بلايس ماتويدي / فيديريكو بيرنارديسكي / مويز كين / أليكس ساندرو
Ecco l'undici di partenza dei bianconeri! ⚪️⚫️ #JuveUdinese pic.twitter.com/MJO2bAiudj— JuventusFC (@juventusfc) ٨ مارس ٢٠١٩
البدلاء / جيورجيو كيلليني / باولو ديبالا / كارلو بينسوليو / كريستيانو رونالدو / ليوناردو بونتشي / ماريو ماندزوكيتش / ماتيا بيرين / ماتيا دي تشيليو
يعيش فريق أودينيزي موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بولونيا وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 25 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة خلف كالياري صاحب المركز الرابع عشر، بعد أن حققوا الفوز في 6 مباريات، وتعادلوا في سبع، وتلقوا 12 هزيمة.
واصل البيانكونيري سلسلة انتصاراته بفوز صعب خارج الديار على حساب نابولي صاحب الوصافة بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة 26 من السيري آ، وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده للنقطة 72 ووسع الفارق بينه وبين أبناء الجنوب إلى 16 نقطة، فبعد مرور 26 جولة لم يتلق زملاء كريستيانو رونالدو أي خسارة حتى الآن، لكنهم تعادلوا في ثلاث مباريات.