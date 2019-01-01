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يوفنتوس × أودينيزي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس وأودينيزي، في إطار منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي،2018- 19

محدث
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Getty Images

2019-03-08T19:50:33Z

19’ سيطرة كاملة من لاعبي اليوفنتوس على مجريات المباراة ولا خطورة من لاعبي أوددينيزي المتراجع بالكامل إلى المنطقة الدفاعية 

2019-03-08T19:49:21Z

18’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من ليوناردو سيبنازولا على إجناسيو بوسيتو 

2019-03-08T19:48:03Z

17’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق رودريجو بينتانكور لداخل المنطقة تلقاها دانييل روجاني برأسية لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-03-08T19:47:20Z

16’ تمريرات بين أقدام لاعبي اليوفنتوس فى منتصف الميدان 

2019-03-08T19:45:54Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول والتقدم أصبح لليوفنتوس عن طريق مويز كين 

2019-03-08T19:45:29Z

13’ ضغط قوي من لاعبي اليوفي على دفاعات أودينيزي 

2019-03-08T19:43:44Z

12’ إنطلاقة من ليوناردو سبينازولا من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها عرضية أرضية ابعدها الدفاع لتصل سهلة إلى الحارس خوان موسو 

مويز كين يفتتح التسجيل لليوفنتوس

2019-03-08T19:41:54Z

مويز كين

11’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق أليكس ساندرو الذي مررها عرضية أرضية داخل المنطقة تلقاها مويز كين بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح 

2019-03-08T19:41:25Z

10’ جووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول - اليوفنتوس عن طريق مويز كين 

2019-03-08T19:40:32Z

9’ تمريرة طولية فى إتجاه ليوناردو سبينازولا لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-03-08T19:39:00Z

8’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين لاعبي اليوفنتوس لمحاولة البحث عن هدف التقدم 

2019-03-08T19:38:28Z

7’ تسديدة أرضية زاحفة من بيرنارديسكي من على حدود المنطقة أمسكها الحارس بثبات 

2019-03-08T19:37:05Z

6’ إنطلاقة من بيرنارديسكي من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-03-08T19:36:44Z

5’ سيطرة من لاعبي اليوفي على مجريات اللقاء 

2019-03-08T19:35:47Z

4’ ركنية لفريق اليوفي تنفذ بعرضية من بيرنارديسكي لداخل المنطقة ابعدها الحارس خوان موسو بالخطأ لتصل إلى روجاني الذي سددها اعلى المرمي 

2019-03-08T19:32:35Z

2’ تمريرة طولية فى إتجاه ليوناردو سبينازولا على الجهة اليمنى ومحاولة المرور لداخل المنطقة لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمي 

التشكيل الرسمي لفريق أودينيزي

2019-03-08T19:00:45Z

يبدأ بطريقة /(4/2/3/1) وتضم كلامن

خوان موسو  / سيباستيان دي مايو / ويليام تروست / برام نيتينيك / هيدي تير أفيست / ينس لارسن / سيكو فوفانا / بن ويلموت / مارفين زيجيلار / رودريجيو دي بول / إجناسيو بوسيتو 

البدلاء / صامويل بيريسان / جابرييل أنجيلا / نيكولاس ديفيد / جيوسيبي بيتزيلا / سفانتي إنجلسون / بيتار ميكين / كيفين لازانيا / نيكولاس أبوكو 

التشكيل الرسمي لفريق اليوفنتوس

2019-03-08T18:54:07Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

فويسييتش شيسني / مارتين كاسيريس / دانييلي روجاني / أندريا بارزالي / ليوناردو بينازولا / رودريجو بينتانكور / إيمري تشان / بلايس ماتويدي / فيديريكو بيرنارديسكي / مويز كين / أليكس ساندرو 

البدلاء / جيورجيو كيلليني / باولو ديبالا / كارلو بينسوليو / كريستيانو رونالدو / ليوناردو بونتشي / ماريو ماندزوكيتش / ماتيا بيرين / ماتيا دي تشيليو 

2019-03-08T18:22:14Z

يعيش فريق أودينيزي موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بولونيا وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 25 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة خلف كالياري صاحب المركز الرابع عشر، بعد أن حققوا الفوز في 6 مباريات، وتعادلوا في سبع، وتلقوا 12 هزيمة.

2019-03-08T18:22:02Z

واصل البيانكونيري سلسلة انتصاراته بفوز صعب خارج الديار على حساب نابولي صاحب الوصافة بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة 26 من السيري آ، وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده للنقطة 72 ووسع الفارق بينه وبين أبناء الجنوب إلى 16 نقطة، فبعد مرور 26 جولة لم يتلق زملاء كريستيانو رونالدو أي خسارة حتى الآن، لكنهم تعادلوا في ثلاث مباريات.

2019-03-08T04:11:05Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق يوفنتوس نظيره أودينيزي، على ملعب “آليانز ” في إطار منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 