يعيش فريق أودينيزي موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بولونيا وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 25 مباراة، استطاع أن يحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة خلف كالياري صاحب المركز الرابع عشر، بعد أن حققوا الفوز في 6 مباريات، وتعادلوا في سبع، وتلقوا 12 هزيمة.