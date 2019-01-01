انتصر الروخيبلانكوس في لقاء الذهاب في واندا ميتروبوليتانو بهدفين نظيفين، أي أن التعادل أو حتى الخسارة بهدفٍ نظيف أو بفارق هدفين بنتيجة أكبر من (2-0) ستضع سيميوني وفريقه في ربع النهائي، أما البيانكونيري فعليه الفوز بثلاثة أهدافٍ نظيفة على الأقل لخطف بطاقة العبور من الفريق الإسباني ذو الطابع الإيطالي في طريقة لعبه بفضل التشولو الأرجنتيني.