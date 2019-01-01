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يوفنتوس × أتليتكو مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد، في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19

محدث
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(C)Getty Images

2019-03-12T20:39:54Z

39’ تمريرات بين لاعبي أتليتكو مدريد على حدود منطقة جزاء اليوفنتوس المتراجع بالكامل للتغطية الدفاعية لحماية شباكه من هدف فى الدقائق الاخيرة من الشوط الاول 

2019-03-12T20:38:06Z

37’ تنفيذ الخطأ بتمريرة طولية من ميراليم بيانيتش لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد على الجهة اليسري إلى كريستيانو رونالدو الذي حاول المرور من أرياس لكنه سددها من بعيد لترتد من مادفعي الأتليتي

2019-03-12T20:37:34Z

36’ خطأ لليوفنتوس من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من ألفاغرو موراتا على ميراليم بيانيتش

2019-03-12T20:36:45Z

35’ سيطرة من لاعبي يوفنتوس على مجريات اللقاء 

إحصائيات جول

2019-03-12T20:36:26Z

2019-03-12T20:34:40Z

34’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق سبينازولا تلقاها بيرنارديسكي بتسديدة مقصية رائعة مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-03-12T20:33:06Z

32’ إنطلاقة من ميراليم بيانيتش من على حدود المنطقة ومن ثم يرسل تمريرة فى إتجاه جواو كانسيلو لكنها غير متقنة تتحول إلى رمية تماس

2019-03-12T20:32:13Z

31’ تنفيذ الخطأ من بيرنارديسكي بتسديدة قوية للغاية مرت على جافة القائم الأيسر لمرمي الحارس أوبلاك

2019-03-12T20:31:41Z

30’ نصف ساعة اولي من زمن الشوط الاول حيث نجح اليوفي بالتقدم برأسية كريستيانو رونالدو 

2019-03-12T20:31:03Z

29’ خطا من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من رودريجو هيرنانديز على بيرنارديسكي 

2019-03-12T20:29:26Z

28’ خطأ لصالح أتليتكو مدريد من الجهة اليسري نفذها دريزمان بعرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس شيسني بثبات من امام الجميع 

كريستيانو رونالدو يفتتح التسجيل لليوفنتوس

2019-03-12T20:27:59Z

كريستيانو رونالدو

27’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من بيرنارديسكي من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية على القائم البعيد ليأتي رونالدو من خلف خوانفران ويسددها برأسية رائعة على يسار الحارس يان أوبلاك 

2019-03-12T20:27:27Z

26’ جووووووووووووووووووووووول،،،،،،الهف الأول ليفونتوس عن طريق كريستيانو رونالدو 

2019-03-12T20:26:34Z

26’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها كيلليني برأسية قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وترتد له من جديد ومحاولة التسديد لكن ابعدها الدفاع بنجاح 

2019-03-12T20:25:39Z

25’ إنطلاقة من سبينازولا من الجهة اليسري ومرور رائع لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع فى اللحظات الاخيرة وابعدها إلى رمية تماس

أووووووووه،،،،تسديدة قوية من جريزمان

2019-03-12T20:24:48Z

24’ تسديدة صاااروخية من جريزمان لكن تصدي لها الحارس شيسني ببراعة 

2019-03-12T20:22:43Z

23’ عرضية من كريستيانو رونالدو فى إتجاه ماندزوكيتش لكن أمسكها الحارس يان أوبلاك بثبات 

2019-03-12T20:22:07Z

22’ تسديدة قوية من كوكي من خارج المنطقة مرت اعلى مرمي شيسني بقليل 

2019-03-12T20:21:22Z

21’ تمريرات بين أقدام لاعبي أتليتكو مدريد فى منتصف الميدان لمحاولة إلتقات الانفاس فى الضغط الرهيب من لاعبي اليوفنتوس 

2019-03-12T20:20:15Z

20’ محاولة الأختراق من كريستيانو رونالدو من على حدود المنطقة لكن تدخل معه المتراجع جريزمان للمساندة الدفاعية واستخلصها بنجاح

2019-03-12T20:18:51Z

19’ محاولة المرور من ماتيويدي من الجهة اليسري لكن تدخل رائع من المدافع أرياس وابعدها إلى منتصف الميدان 

2019-03-12T20:18:03Z

18’ إنطلاقة من كريستيانو رونالدو الذي مربمهارة رائعة من امام كوكي لكن تدخل معه سانتياجو أرياس وابعدها إلى رمية تماس

2019-03-12T20:17:10Z

17’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق سبينازولا ومحاولة المرور بسرعته لكن الكرة طالت منه وتحولت إلى ضربة مرمي 

2019-03-12T20:16:04Z

16’ عرضية من ميراليم بيانيتش لداخل المنطقة لكن ابعدها كوكي من ثم ليمار إلى رمية تماس

2019-03-12T20:15:08Z

15’ ربع ساعة أولي نارية  من زمن الشوط الاول والضغط مستمر من لاعبي اليوفي 

2019-03-12T20:14:28Z

14’ تمريرة طولية من بونوتشي على الجهة اليسري تلقاها سبينازولا لكنه لايتمكن من المرور من مدافعي الاتليتي 

2019-03-12T20:13:27Z

13’ محاولات من لاعبي أتليتكو مدريد للخروج من المنطقة الدفاعية واللعب على الهجمة المرتدة 

2019-03-12T20:12:31Z

12’ تمريرة طولية من جيورجيو كيلليني على الجهة اليمنى تلقاها جواو كانسيلو ومررها عرضية أرضية لكنها غير متقنة تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-03-12T20:11:38Z

11’ تمريرة طولية من بيانيتش على الجهة اليمنى فى إتجاه جواو كانسيلو الذي فشل فى إستلام الكرة لتتحول إلى رمية تماس

2019-03-12T20:10:23Z

10’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق جواو كانسيلو الذي أرسل عرضية تبحث عن رأسية ماندزوكيتش لكن أمسكها الحارس يان أوبلاك بثبات 

2019-03-12T20:09:47Z

9’ إنطلاقة من رونالدو من الجهة اليسري ومن ثم يمررها إلى بلايس ماتويدي داخل المنطقة لكنه فشل فى السيطرة على الكرة ليتدخل الدفاع ويبعدها من امامه 

2019-03-12T20:08:21Z

8’ خطا لصالح أتليتكو مدريد بعد تدخل قوي من إيمري تشان على ألفارو موراتا فى منتصف الميدان 

2019-03-12T20:07:40Z

7’ تمريرة طولية من منتصف الميدان عن طريق بونوتشي فى إتجاه المنطلق بلايس ماتويدي لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-03-12T20:06:26Z

6’ اليوفنتوس يضغط بقوة على دفاعات الأتليتي فى هذه الدقائق لمحاولة خطف هدف مبكر 

أووووووووه،،،، الحكم يلغي هدف لفريق يوفنتوس

2019-03-12T20:05:00Z

5’ ركنية لليوفنتوس تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها ليوناردو بونوتشي برأسية قوبة فى المرمي لكن تصدي لها الحارس يان أوبلاك لترتد امام جيورجيو كيلليني الذي سددها فى المرمي لكن الحكم يشير بوجود خطأ على كريستيانو رونالدو بعد تدخله مع الحارس يان أوبلاك 

2019-03-12T20:03:37Z

4’ إنطلاقة خطيرة من داخل يسار المنطقة عن طريق ليوناردو سبينازولا ثم مررها على حدود المنطقة إلى بلايس ماتويدي الذي سددها تسديدة قوية ابعدها من على خط المرمي دييجو جودين 

2019-03-12T20:02:46Z

3’ إنطلاقة من رونالدو من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لكن استخلصها كوكي وابعدها من منطقة الخطورة 

2019-03-12T20:01:15Z

2’ بداية قوية من لاعبي اليوفنتوس وتمريرة إلى بلايس ماتويدي لداخل يسار المنطقة ومن ثم يمررها عرضية أرضية كاد ان يسددها ماندزوكيتش لكن ابعدها الدفاع من امامه

التشكيل الرسمي لفريق أتليتكو مدريد

2019-03-12T19:21:53Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

يان أوبلاك / سانتياجو أرياس / خوسيه خيمينيز / دييجو جودين / خوانفران / كوكي / رودريجو هيرنانديز / ساؤول نيجيز / توماس ليمار / ألفارو موراتا / انطوان جريزمان 

البدلاء / أنخل كوريا / نيكولا كالينيتش / أنطونيو ادان / فيتولو / روبيرتو اولابي / ستيفان سافيتش / فرانشيسكو مونتيرو 

التشكيل الرسمي لفريق يوفنتوس

2019-03-12T19:18:06Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

فويسييتش شيسني / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جيورجيو كيلليني / ليوناردو سبينازولا / إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بلايس ماتويدي / فيديريكو بيرنارديسكي / ماريو ماندزوكيتش / كريستيانو رونالدو 

البدلاء / دانييلي روجاني / ماتيا بيرين / مويز كين / باولو ديبالا / هان نيكولاس كافيليا / مارتين كاسيريس / رودريجو بينتانكور 

2019-03-12T19:16:16Z

انتصر الروخيبلانكوس في لقاء الذهاب في واندا ميتروبوليتانو بهدفين نظيفين، أي أن التعادل أو حتى الخسارة بهدفٍ نظيف أو بفارق هدفين بنتيجة أكبر من (2-0) ستضع سيميوني وفريقه في ربع النهائي، أما البيانكونيري فعليه الفوز بثلاثة أهدافٍ نظيفة على الأقل لخطف بطاقة العبور من الفريق الإسباني ذو الطابع الإيطالي في طريقة لعبه بفضل التشولو الأرجنتيني.

2019-03-11T17:42:36Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف يوفنتوس الإيطالي نظيره أتليتكو مدريد الإسباني، على ملعب “آليانز” ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.