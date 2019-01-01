إحصائيات جول.
رونالدو ساهم في 75 هدف خلال 77 لقاء إقصائي من دوري الأبطال..— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ مارس ٢٠١٩
⚽️ أهداف: 61
🎯 تمريرات حاسمة: 14#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/4jxc3yqC8K
إحصائيات جول
كريستيانو رونالدو سجل 23 هدفًا في شباك أتليتكو مدريد خلال كل البطولات.. ثاني أكثر شباك مفضلة بالنسبة له بعد إشبيلية (27).. 🔝#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/cxxxbP9TPk— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ مارس ٢٠١٩
رونالدو فى دوري الأبطال
حينما يتعلّق الأمر بدوري الأبطال.. فلا تمزح معه! 🔝#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/BQ4dalXR3p— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ مارس ٢٠١٩
كريستيانو رونالدو يفتتح التسجيل لليوفنتوس
كريستيانو رونالدو27’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من بيرنارديسكي من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية على القائم البعيد ليأتي رونالدو من خلف خوانفران ويسددها برأسية رائعة على يسار الحارس يان أوبلاك
27' - GOOOOOL! GOOOOOOL! GOOOOOOL! RO-NAL-DOOOOOOOOOOO! Colpo di testa vincente sottomisura di @Cristiano e Juve avanti!#JuveAtleti— JuventusFC (@juventusfc) ١٢ مارس ٢٠١٩
1️⃣ - 0️⃣#UCL pic.twitter.com/CVq6ZLTJsX
أووووووووه،،،،تسديدة قوية من جريزمان
أووووووووه،،،، الحكم يلغي هدف لفريق يوفنتوس
⏱ 1' | 0-0 | 🔴⚪🔴 ¡Comieeeenza el partido en Turín!— Atlético de Madrid (@Atleti) ١٢ مارس ٢٠١٩
👊 ¡¡¡¡ATLEEEEEEETI!!!! 👊
#JuveAtleti
⚪⚫ 🆚🔴⚪
0⃣➖0⃣
#AúpaAtleti #UCL pic.twitter.com/empIeqORPz
التشكيل الرسمي لفريق أتليتكو مدريد
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
يان أوبلاك / سانتياجو أرياس / خوسيه خيمينيز / دييجو جودين / خوانفران / كوكي / رودريجو هيرنانديز / ساؤول نيجيز / توماس ليمار / ألفارو موراتا / انطوان جريزمان
🏧 | ALINEACIÓN— Atlético de Madrid (@Atleti) ١٢ مارس ٢٠١٩
👉 ¡Aquí está nuestro once!
👥 ¡Los elegidos por @Simeone para el #JuveAtleti!
🔴⚪🔴 ¡Vaaaamooos, Atleeeetiiii, vaaaamooooos! 🎶 #AúpaAtleti #UCL pic.twitter.com/OA7BIbhxOR
البدلاء / أنخل كوريا / نيكولا كالينيتش / أنطونيو ادان / فيتولو / روبيرتو اولابي / ستيفان سافيتش / فرانشيسكو مونتيرو
التشكيل الرسمي لفريق يوفنتوس
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
فويسييتش شيسني / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جيورجيو كيلليني / ليوناردو سبينازولا / إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بلايس ماتويدي / فيديريكو بيرنارديسكي / ماريو ماندزوكيتش / كريستيانو رونالدو
📝 Così in campo in questa notte di @ChampionsLeague ⚪⚫#GETREADY TO COMEBACK #JuveAtleti #UCL pic.twitter.com/gp0Lfevsqn— JuventusFC (@juventusfc) ١٢ مارس ٢٠١٩
البدلاء / دانييلي روجاني / ماتيا بيرين / مويز كين / باولو ديبالا / هان نيكولاس كافيليا / مارتين كاسيريس / رودريجو بينتانكور
انتصر الروخيبلانكوس في لقاء الذهاب في واندا ميتروبوليتانو بهدفين نظيفين، أي أن التعادل أو حتى الخسارة بهدفٍ نظيف أو بفارق هدفين بنتيجة أكبر من (2-0) ستضع سيميوني وفريقه في ربع النهائي، أما البيانكونيري فعليه الفوز بثلاثة أهدافٍ نظيفة على الأقل لخطف بطاقة العبور من الفريق الإسباني ذو الطابع الإيطالي في طريقة لعبه بفضل التشولو الأرجنتيني.