أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي وولفرهامبتون نظيره ليفربول، على ملعب “مولينيو” في افتتاح مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.