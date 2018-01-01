مدونة حية

ولفرهامبتون × ليفربول | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ولفرهامبتون نظيره ليفربول، في اطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

محدث
التعليقات()
(C)Getty Images

2018-12-21T21:12:46Z

53’ سلسلة من التمريرات العديدة من لاعبي ليفربول تنتهي بتسديدة من جيمس ميلنر من على حدود المنطقة تمر اعلى المرمي

2018-12-21T21:11:09Z

52’ تسديدة من نابي كيتا من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2018-12-21T21:10:44Z

51’ عرضية من الجهة اليمنى تبحث عن رأسية صلاح لكن ابعدها الحارس باتريسيو بنجاح 

2018-12-21T21:09:19Z

50’ تمريرات بين أقدام لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان

2018-12-21T21:07:02Z

48’ إنطلاقة من أداما تراوري من الجهة اليمنى ومحاولة لإرسال عرضية لكن تدخل رائع من ديان لوفرين وابعدها إلى رمية تماس 

2018-12-21T21:06:00Z

47’ ركنية لفريق ليفربول تنفذ بعرضية من جيمس ميلنر على حدود المنطقة تلقاها محمد صلاح وسددها تسديدة غير متقنة مرت اعلى المرمي 

2018-12-21T20:46:41Z

45+2’ الحكم يحتسب 2 دقيقتان وقت بدل ضائع

2018-12-21T20:44:47Z

43’ إستخلاص رائع من مات دوهيرتي من مدافعي ليفربول من الجهة اليمنى وينطلق بها لداخل يمين المنطقة ويسدد كرة قوية لكن امسكها اليسون بنجاح 

2018-12-21T20:44:18Z

42’ محاولة المرور من أداما تراوري من الجهة اليسري لكن استخلصها ديان لوفرين بنجاح 

2018-12-21T20:43:00Z

41’ إنطلاقة من مات دوهيرتي من خارج المنطقة وتمريرة تصل إلى راؤول خيمينيز لداخل يمين المنطقة ومحاولة التسديد لكن استخلصها ديان لوفرين بثبات 

2018-12-21T20:41:10Z

40’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق محمد صلاح لكن امسكها الحارس باتريسيو بثبات

2018-12-21T20:40:33Z

39’ أليسون حارس مرمي الريدز يستعرض مهارته امام راؤول خيمينيز وثم يبعدها إلى منتصف الميدان

2018-12-21T20:39:37Z

38’ تمريرة من أداما تراوري من على حدود المنطقة تضع جوني كاسترو منفردا بالمرمي ليسدها تسديدة بباطن القدم لكن امسكها أليسون بثبات 

2018-12-21T20:38:09Z

36’ إنطلاقة من رومان سايس من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة حاول استلمها راؤول خيمينيز لكن ابعدها الدفاع لتصل إلى جوني كاسترو الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2018-12-21T20:36:56Z

35’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الفريقين 

2018-12-21T20:35:02Z

34’ تمريرة طولية على الجهة اليسري فى إتجاه المنطلق اداما تراوري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2018-12-21T20:34:23Z

33’ محاولات من لاعبي ولفرهامبتون للبحث عن ثغرة فى دفاعات الريدز

2018-12-21T20:32:44Z

31’ عرضية قوية من روبيرتسون من الجهة اليسري لكنها مرت بعيدة إلى رمية تماس

2018-12-21T20:30:00Z

29’ تمريرة طولية فى إتجاه ساديو مانيه على حدود المنطقة وإستلام رائع ثم ارسلها تمريرة ساقطة امام محمد صلاح داخل يسار المنطقة لكن تدخل معه ريان بينيت وابعدها قبل تسديدة صلاح 

2018-12-21T20:29:19Z

28’ تمريرة من محمد صلاح من على حدود المنطقة تضع ساديو مانيه منفرداً بالمرمي لكن الحكم يشير بوجود تسلل على السنغالي

2018-12-21T20:28:15Z

27’ إنطلاقة من اداما تراوري من الجهة اليسري ومن ثم يرسل عرضية رائعة لداخل المنطقة تلقاها راؤول خيمينيز برأسية سهلة بين أحضان الحارس أليسون

2018-12-21T20:26:47Z

26’ إنطلاقة من جيمس ميلنر من على يمين المنطقة ليصل بها على حدود المنطقة ويسددها تسديدة قوية لكن امسكها الحارس بثبات

2018-12-21T20:26:09Z

25’ هدوء فى مجريات اللقاء واللعب منحصر فى منتصف الميدان 

2018-12-21T20:24:46Z

23’ تمريرة ثنائية بين محمد صلاح وساديو مانيه لمحاولة الاختراق من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل إلى مانيه

2018-12-21T20:21:31Z

21’ سيطرة وتمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميددان

محمد صلاح يفتتح التسجيل بهدف رائع

2018-12-21T20:19:39Z

محمد صلاح

20’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من محمد صلاح فى إتجاه فابينيو على الجهة اليمنى ليمررها إلى ساديو مانيه الذي مررها له من جديد لداخل يمين المنطقة ويرسلها فابينيو عرضية أرضية رائعة تلقاها محمد صلاح المتمركز داخل المنطقة بتسديدة بوجه القدم الخارجي فى منتصف المرمي 

2018-12-21T20:18:55Z

19’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الاول للريدز عن طريق محمد صلاح 

2018-12-21T20:18:22Z

17’ محاولة الأختراق من محمد صلاح من داخل يسار المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها من امامه

2018-12-21T20:17:10Z

16’ تمريرة طولية من هندرسون فى إتجاه ساديو مانيه على الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

ربع ساعة أولي من عمر المباراة

2018-12-21T20:16:16Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

هجمة خطيرة لفريق ولفز

2018-12-21T20:14:47Z

13’ سلسلة من التمريرات العديدة على حدود المنطقة وتمريرة تصل إلى رومان سايس الذي سدد كرة قوية تصطدم فى الدفاع وتمر بسلام على مرمي الحارس أليسون 

2018-12-21T20:13:23Z

12’ تنفيذ الركنية بعرضية من جيمس ميلنر تصل لداخل يسار المنطقة إلى فان ديك الذي إستلم الكرة وراوغ الدفاع وسددها لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2018-12-21T20:12:43Z

11’ تسديدة من روبيرتو فيرمينو من على حدود المنطقة تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2018-12-21T20:11:39Z

10’ تمريرة من روبيرتو فيرمينو من خارج المنطقة فى إتجاه محمد صلاح الذي إستلم الكرة ومحاولة التسديد لكن تدخل معه الدفاع واستخلصها بدون أخطاء

مرتدة لفريق ولفرهامبتون

2018-12-21T20:10:59Z

9’ تمريرة تصل إلى أداما تراوري لداخل يمين المنطقة ويسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن 

2018-12-21T20:10:16Z

8’ استحواذ مبدئي على الكرة بين أقدام لاعبي الليفر لكنها بلا خطورة 

2018-12-21T20:08:24Z

7’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق جيمس ميلنر ومحاولة لإرسال تمريرة فى إتجاه محمد صلاح داخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل له 

2018-12-21T20:07:17Z

6’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ليفربول 

2018-12-21T20:04:47Z

5’ خطأ من فابينيو وتمريرة خاطئة يستخلصها أداما تراوري وينطلق بها لداخل يمين المنطقة ويسدد تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر لمرمي أليسون 

2018-12-21T20:03:39Z

4’ محاولة المرور من روبيرتو فيرمينو من خارج المنطقة لكن كثافة دفاعية جيدة تمنعه من التسديد 

2018-12-21T20:03:02Z

3’ بداية هجومية لفريق ولفرهامبتون ومحاولات لبناء هجمة على دفاعات الريدز

تشكيل ليفربول

2018-12-21T19:30:19Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

أليسون / جيمس ميلنر / ديان لوفرين / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / ساديو مانيه / فابينيو / جوردان هندرسون / نابي كيتا / روبيرتو فيرمينو / محمد صلاح

البدلاء / ناثانييل كلاين / سيمون مينيوليه / ديفوك أوريجي / جيورجينيو فينالدوم / شيردان شاكيري / دانييل ستوريدج / آدام لالانا

تشكيل فريق ولفرخامبتون

2018-12-21T19:28:12Z

يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن

روي باتريسيو / ريان بينيت / كونور كوادي / ويلي بولي / مات دوهيرتي / رومان سايس / روبن نيفيس / جوني كاسترو / راؤول خيمينيز / جواو موتينيو / أداما تراوري 

البدلاء / ليوناردو بوناتيني / مورجان وايت / إيفان كافاليرو / روبن فيناجري / جون رادي / هيلدر كوستا / لياندر ديندونكر

2018-12-21T02:16:43Z

على الجانب الآخر يحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 25 نقطة خلف الشياطين الحُمر أصحاب المركز السادس

2018-12-21T02:15:16Z

يدخل الريدز المباراة منتعشًا بالفوز الكبير الذي حققه على مانشستر يونايتد في الجولة الماضية بثلاثة أهداف لهدف، جعلته يتربع على عرش ترتيب الدوري منفردًا برصيد 45 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني

2018-12-21T02:14:48Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي وولفرهامبتون نظيره ليفربول، على ملعب “مولينيو” في افتتاح مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.