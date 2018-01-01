Back under way. COME ON YOU REDS!!👊#WOLLIV pic.twitter.com/bv6prjAZaN— Liverpool FC (@LFC) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨
.@MoSalah's 11th #PL goal of the season remains the difference between the two sides at the break. #WOLLIV https://t.co/rialPtvuIr— Liverpool FC (@LFC) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨
THAT. MAN. MO. 😁#WOLLIV pic.twitter.com/tgNzJP5FZk— Liverpool FC (@LFC) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨
محمد صلاح يفتتح التسجيل بهدف رائع
محمد صلاح20’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من محمد صلاح فى إتجاه فابينيو على الجهة اليمنى ليمررها إلى ساديو مانيه الذي مررها له من جديد لداخل يمين المنطقة ويرسلها فابينيو عرضية أرضية رائعة تلقاها محمد صلاح المتمركز داخل المنطقة بتسديدة بوجه القدم الخارجي فى منتصف المرمي
BRILLIANT BY MANE + FABINHO + MO!! GET IN REDS!! pic.twitter.com/aXJC5BzTK0— Liverpool FC (@LFC) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨
ربع ساعة أولي من عمر المباراة
هجمة خطيرة لفريق ولفز
مرتدة لفريق ولفرهامبتون
#WOLLIV is now under way!— Liverpool FC (@LFC) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨
Follow tonight's game live 👇https://t.co/T9UQoAOMUz
300 مباراة للقائد بقميص الريدز!
جوردان هندرسون
3️⃣0️⃣0️⃣ appearances for the Reds.— Liverpool FC (@LFC) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨
Congratulations, @JHenderson. 👏 pic.twitter.com/W0FkjbQNSk
تشكيل ليفربول
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
أليسون / جيمس ميلنر / ديان لوفرين / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / ساديو مانيه / فابينيو / جوردان هندرسون / نابي كيتا / روبيرتو فيرمينو / محمد صلاح
Tonight's line-up vs @Wolves... #WOLLIV https://t.co/QGcIaW7PB4— Liverpool FC (@LFC) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨
البدلاء / ناثانييل كلاين / سيمون مينيوليه / ديفوك أوريجي / جيورجينيو فينالدوم / شيردان شاكيري / دانييل ستوريدج / آدام لالانا
تشكيل فريق ولفرخامبتون
يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن
روي باتريسيو / ريان بينيت / كونور كوادي / ويلي بولي / مات دوهيرتي / رومان سايس / روبن نيفيس / جوني كاسترو / راؤول خيمينيز / جواو موتينيو / أداما تراوري
Here's how Wolves line-up for tonight's @premierleague clash against @LFC. #WOLLIV— Wolves (@Wolves) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨
📋🐺 pic.twitter.com/CqrPfAygAP
البدلاء / ليوناردو بوناتيني / مورجان وايت / إيفان كافاليرو / روبن فيناجري / جون رادي / هيلدر كوستا / لياندر ديندونكر
👌 Tonight's #WOLLIV programme... pic.twitter.com/ojcqHUI3CC— Liverpool FC (@LFC) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨