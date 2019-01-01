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وادي دجلة × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة وادي دجلة والأهلي، في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

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التشكيل الرسمي للنادي الاهلي

2019-01-28T17:27:39Z

يبدا بطريقة ( 4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد الشناوي / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / محمد هاني / على معلول / كريم نيدفيد / عمرو السولية / حسين الشحات / رمضان صبحي / ناصر ماهر / جونيور اجاي 

البدلاء / شريف إكرامي / سعد سمير / باسم علي / جيرالدو / هشام محمد / صالح جمعة / صلاح محسن 

التشكيل الرسمي لوادي دجلة لمباراة اليوم

2019-01-28T17:25:11Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد عبدالمنصف / أسامة عزب / خالد رضا / أحمد رمضان بيكهام / عمرو صالح / محمد عبد العاطي / بوزاس فاسيليوس / محمد هلال / حسام عرفات / إبراهيما نداي / محمد جمال بيبو 

خالد وليد / يايا سوماهورو / محمود مرعي / أحمد سعيد / إبراهيم عايش 

2019-01-27T03:52:18Z

يدخل النادي الأهلي المباراة برصيد 30 نقطة فى المركز الثالث، فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن اقتناص  الثلاث نقاط للحفاظ على حظوظه بالاحتفاظ باللقب، بينما يبحث دجلة عن النجاة من مناطق الهبوط لذلك ستكون دوافعه قوية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأحمر، حيث يحتل الفريق المركز 16 برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة فى فى 5 لقاءات وتعادل فى مثلهما بينما خسر باقى المواجهات

2019-01-27T03:51:52Z


أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي النادي الأهلي مع نظيره وادي دجلة، على ملعب“بتروسبورت” في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز 2018-19
، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 