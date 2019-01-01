التشكيل الرسمي للنادي الاهلي
يبدا بطريقة ( 4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد الشناوي / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / محمد هاني / على معلول / كريم نيدفيد / عمرو السولية / حسين الشحات / رمضان صبحي / ناصر ماهر / جونيور اجاي
تشكيل فريقنا امام وادي دجلة الليلة. توقع من سيسجل من لاعبينا!؟ 🤔⚽📝#YallaYaAhly pic.twitter.com/xRdkz6Ftoz— Al Ahly SC (@AlAhly) ٢٨ يناير ٢٠١٩
البدلاء / شريف إكرامي / سعد سمير / باسم علي / جيرالدو / هشام محمد / صالح جمعة / صلاح محسن
التشكيل الرسمي لوادي دجلة لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد عبدالمنصف / أسامة عزب / خالد رضا / أحمد رمضان بيكهام / عمرو صالح / محمد عبد العاطي / بوزاس فاسيليوس / محمد هلال / حسام عرفات / إبراهيما نداي / محمد جمال بيبو
تشكيل وادي دجلة للقاء الأهلي المقرر انطلاقته في تمام الـ 8 م ضمن الأسبوع العشرين من منافسات الدوري المصري pic.twitter.com/rgCtncwl98— Wadi Degla FC (@wadideglafc) ٢٨ يناير ٢٠١٩
خالد وليد / يايا سوماهورو / محمود مرعي / أحمد سعيد / إبراهيم عايش
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي النادي الأهلي مع نظيره وادي دجلة، على ملعب“بتروسبورت” في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز 2018-19
، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.