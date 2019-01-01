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هولندا × ألمانيا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة منتخب هولندا ومنتخب ألمانيا وذلك في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبة 2020

محدث
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Getty Images

2019-03-24T20:16:32Z

31’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق دومفريز لكنها سهلة بين احضان الحارس مانويل نوير

2019-03-24T20:15:23Z

30’ نصف ساعة اولي من عمر المباراة والتقدم للمنتخب الألماني بهدف مقابل لاشئ

2019-03-24T20:14:43Z

29’ تمريرة خطيرة تصل إلى ليروي ساني على حدود المنطقة ومحاولة التسديد لكن تدخل رائع من فيرجيل فان ديك واستخلصها من امامه بنجاح 

مانويل نوير يتألق ويحافظ على شباكه امام تسديدة ريان بابل

2019-03-24T20:13:26Z

28’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق كوينسي بروميس تلقاها ريان بابل بتسديدة قوية لكن تألق العملاق مانويل نوير وابعدها بنجاح 

2019-03-24T20:12:23Z

27’ محاولات من لاعبي منتخب هولندا للبحث عن هدف التعادل لكن تغطية جيدة من مدافعي المنتخب الألماني 

2019-03-24T20:11:30Z

26’ عرضية من دلي بليند من الجهة اليسري لداخل المنطقة لكنها مرت من الجميع لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-03-24T20:10:49Z

25’ تمريرة خطيرة تصل إلى ريان بابل لداخل يسار المنطقة ليطلقها تسديدة قوية لكن تألق الحارس مانويل نوير وابعدها ببراعة 

2019-03-24T20:10:06Z

24’ تمريرة طولية فى إتجاه ليروي ساني على حدود المنطقة لكن ابعدها المدافع دي ليخت من امامه 

2019-03-24T20:08:25Z

23’ تمريرة طولية تصل على حدود المنطقة إلى ليون جوريتزكا لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-03-24T20:07:52Z

22’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ممفيس ديباي لداخل المنطقة لكن ابعدها ماتيس جينتر من منطقة الخطورة 

2019-03-24T20:06:29Z

21’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق جوريتزكا فى إتجاه ليروي ساني لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

2019-03-24T20:05:20Z

20’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق دومفريز من الجهة اليمنى لكن استخلصها من امامه مارفين شولز 

2019-03-24T20:04:37Z

19’ محاولة المرور من الجهة اليسري عن طريق مارفين شولز لكن تدخل معه ماتياس دي ليخت وابعدها إلى رمية تماس

2019-03-24T20:04:03Z

17’ محاولات من لاعبي المنتخب الهولندي للبحث عن هدف التعادل 

ليروي ساني يفتتح التسجيل للمنتخب الألماني

2019-03-24T20:02:59Z

ليروي ساني

15’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق مارفين شولز الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها ليروي ساني وسددها فى المرمي بنجاح

2019-03-24T20:01:41Z

14’ جوووووووووووووووووووول،،،،،، والهدف الاول للمنتخب الألماني عن طريق ليروي ساني 

2019-03-24T19:58:22Z

13’ إنطلاقة من جوشوا كيميش من داخل يمين المنطقة ومحاولة التسديد لكن ابعدها دينزل دومفريز بنجاح 

2019-03-24T19:57:12Z

12’ تنفيذ الخطأ من ممفيس ديباي بتسديدة قوية لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-03-24T19:56:35Z

11’ خطا للمنتخب الهولندي بعد تدخل قوي من كيميش على ممفيس ديباي من على حدود المنطقة 

2019-03-24T19:55:56Z

10’ تنفيذ الركنية بعرضية من ممفيس ديباي لداخل المنطقة تلقاها فان ديك برأسية لكنها سهلة بين أحضان الحارس مانويل نوير

2019-03-24T19:54:37Z

9’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريقدينزل دومفريز على القائم القريب تلقاها ريان بابل بتسديدة قوية لكن ابعدها الدفاع لتتحول إلى ركنية 

2019-03-24T19:54:01Z

8’ عرضية من ريان بابل من الجهة اليمنى لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-03-24T19:52:39Z

7’ تمريرات بين لاعبي المنتخب الهولندي فى منتصف الميدان 

2019-03-24T19:51:02Z

6’ تنفيذ الركنية بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-03-24T19:50:38Z

5’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق جنابري لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى ركنية 

2019-03-24T19:49:09Z

4’ ضغط ألماني على دفاعات هولندا فى بداية الشوط الاول 

2019-03-24T19:47:41Z

3’ إنطلاقة من ليروي ساني من الجهة اليسري ومن ثم يمررها لداخل المنطقة تلقاها جنابري بتسديدة قوية تصدي لها الحارس ياسبر سيلسين ببراعة 

2019-03-24T19:46:59Z

2’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق مارفين شولز الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن استخلصها الدفاع الهولندي بنجاح

تشكيل منتخب ألمانيا

2019-03-24T19:10:10Z

يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن

مانويل نوير / نيكو شولز / ماتياس جينتر / أنطونيو رودريجر / ثيلو كيرير / توني كروس / ليون جوريتزكا / جوشوا كيميش / مارفين شولز / سيرج جنابري / ليروي ساني 

البدلاء / جوليان براندت / كيفين تراب / مارسيل هالستنبرج / ماركو رويس / تيمو فيرنر / تير شتيجين / كاي هافرتس / نيكلاس شتارك / ماكسميليان إيجيشتين 

التشكيل الرسمي لمنتخب هولندا

2019-03-24T19:07:44Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

ياسبر سيليسين / دينزل دومفريز / ماتياس دي ليخت / فيرجيل فان ديك / دالي بليند / جيورجينيو فينالدوم / مارتن دي روون / فرينكي دي يونج / كوينسي بروميس / ممفيس ديباي / ريان بابل 

البدلاء / باتريك فان أنهولت / جيروين زويت / ماركو بيزوت / ستيفين بيرجيس / كيفين ستروتمان / نايثان أكي / دوني فان دي بيك / لوك دي يونج / توني فيلينا / ستيفن بيرجويجن 

2019-03-23T19:15:23Z

كانت آخر مباريات الطواحين الرسمية أمام المنتخب الألماني في دوري الأمم الأوروبية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهم، وتصدر المنتخب الهولندي المجموعة التي ضمت كلًا من فرنسا وألمانيا بعدما حصد سبع نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة، وسيسعى رفقاء فيرجيل فان دايك تحقيق الفوز في هذا اللقاء وحصد ثلاث نقاط مهمين في بداية المشوار.

2019-03-23T19:15:14Z

يدخل المانشافت هذا اللقاء وهو قادم من تعادل إيجابي في مباراة ودية أمام صربيا، ويقدم الفريق نتائج غير مقنعه خلال بطولة كأس العالم الأخيرة والوديات الذي خاضها في الأوقات الماضية، ويلجأ لوف الآن للإعتماد على اللاعبين الشباب لمحاولة تحسين النتائج، وذلك بعد قرار استبعاد ثلاثي بايرن ميونيخ، ماتس هوميلز وجيروم بواتينج وتوماس مولر.