مانويل نوير يتألق ويحافظ على شباكه امام تسديدة ريان بابل
ليروي ساني يفتتح التسجيل للمنتخب الألماني
ليروي ساني15’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق مارفين شولز الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها ليروي ساني وسددها فى المرمي بنجاح
Our first @EuroQualifiers goal! 🙌— Germany (@DFB_Team_EN) ٢٤ مارس ٢٠١٩
More to come from us, and from @LeroySane19 😉#DieMannschaft #NEDGER 0-1 pic.twitter.com/L1WQ3xlG3N
KICK-OFF! ⚽ Let's go, boys! 🇩🇪 (1')#DieMannschaft #NEDGER pic.twitter.com/JlAjLRoz6Q— Germany (@DFB_Team_EN) ٢٤ مارس ٢٠١٩
تشكيل منتخب ألمانيا
يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن
مانويل نوير / نيكو شولز / ماتياس جينتر / أنطونيو رودريجر / ثيلو كيرير / توني كروس / ليون جوريتزكا / جوشوا كيميش / مارفين شولز / سيرج جنابري / ليروي ساني
LINE-UP 🇩🇪— Germany (@DFB_Team_EN) ٢٤ مارس ٢٠١٩
Here's how Joachim #Löw's side will shape up in Amsterdam 📋#DieMannschaft #NEDGER pic.twitter.com/sf6Zh5HAIZ
البدلاء / جوليان براندت / كيفين تراب / مارسيل هالستنبرج / ماركو رويس / تيمو فيرنر / تير شتيجين / كاي هافرتس / نيكلاس شتارك / ماكسميليان إيجيشتين
التشكيل الرسمي لمنتخب هولندا
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
ياسبر سيليسين / دينزل دومفريز / ماتياس دي ليخت / فيرجيل فان ديك / دالي بليند / جيورجينيو فينالدوم / مارتن دي روون / فرينكي دي يونج / كوينسي بروميس / ممفيس ديباي / ريان بابل
🔶 | 1⃣ wijziging in de opstelling: Quincy Promes start in plaats van Steven Bergwijn.https://t.co/xoPl3qwSZB.#NEDDUI pic.twitter.com/CAKPfNoEdI— OnsOranje (@OnsOranje) ٢٤ مارس ٢٠١٩
البدلاء / باتريك فان أنهولت / جيروين زويت / ماركو بيزوت / ستيفين بيرجيس / كيفين ستروتمان / نايثان أكي / دوني فان دي بيك / لوك دي يونج / توني فيلينا / ستيفن بيرجويجن
كانت آخر مباريات الطواحين الرسمية أمام المنتخب الألماني في دوري الأمم الأوروبية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهم، وتصدر المنتخب الهولندي المجموعة التي ضمت كلًا من فرنسا وألمانيا بعدما حصد سبع نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة، وسيسعى رفقاء فيرجيل فان دايك تحقيق الفوز في هذا اللقاء وحصد ثلاث نقاط مهمين في بداية المشوار.
يدخل المانشافت هذا اللقاء وهو قادم من تعادل إيجابي في مباراة ودية أمام صربيا، ويقدم الفريق نتائج غير مقنعه خلال بطولة كأس العالم الأخيرة والوديات الذي خاضها في الأوقات الماضية، ويلجأ لوف الآن للإعتماد على اللاعبين الشباب لمحاولة تحسين النتائج، وذلك بعد قرار استبعاد ثلاثي بايرن ميونيخ، ماتس هوميلز وجيروم بواتينج وتوماس مولر.