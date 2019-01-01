2019-01-20T14:37:29Z
48’رحيم ستيرلينج أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن وصلت سهلة إلى الحارس جوناس لوسل
2019-01-20T14:36:34Z
47’أول انطلاقة عن طريق دانيلو في الجهة اليسرى ثم حول عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-20T14:21:42Z
46’انطلاق الشوط الثاني
45+2’نهاية الشوط الأول
2019-01-20T14:17:48Z
HALF-TIME | We're not at our most intense and free-flowing, but @2DaniLuiz's goal means we go in with the lead.— Manchester City (@ManCity) January 20, 2019
🐶 0-1 🔵 #HUDMCI #mancity pic.twitter.com/PbiZHgXUa9
2019-01-20T14:16:30Z
45+1’جوندوجان مرر كرة بينية في اتجاه سيرجيو أجويرو المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات
2019-01-20T14:14:42Z
45’رحيم ستيرلينج انطلق بسرعته من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة لم تجد أحد من مهاجمي السيتي وأبعدت من الدفاعات
2019-01-20T14:13:32Z
44’خطأ لصالح المدافع تومي سميث بعد تدخل من ليروي ساني في منطقة دفاعات هدرسفيلد
بطاقة صفراء
2019-01-20T14:12:53Z
43’خطأ لصالح فيرناندينيو بعد تدخل من جونسون هوج وبطاقة صفراء
2019-01-20T14:11:30Z
42’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ليروي ساني إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-20T14:08:45Z
41’خطأ لصالح دانيلو في منتصف الميدان بعد تدخل من جونسون هوج
2019-01-20T14:08:11Z
40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال مانشستر سيتي متقدم بهدف دون رد
2019-01-20T14:06:59Z
39’ليروي ساني اكتسب خطأ من الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من توم سميث
2019-01-20T14:05:27Z
38’ستيرلينج أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى الحاري جوناس لوسل
2019-01-20T14:05:01Z
37’رحيم ستيرلينج سدد كرة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وإلى ركلة مرمى
2019-01-20T14:03:23Z
36’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات هدرسفيلد
2019-01-20T14:02:37Z
35’عشر دقائق أخيرة في أحداث الشوط الأول ومازال مانشستر سيتي متقدم على هدرسفيلد بهدف دون رد
2019-01-20T14:01:55Z
34’تومي سميث انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-20T14:01:05Z
33’كايل وولكر أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-20T14:00:59Z
32’استئناف المباراة الآن
2019-01-20T14:00:51Z
31’دخول الطاقم الطبي لعلاجه
2019-01-20T13:59:52Z
30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للسيتي بهدف دون رد
2019-01-20T13:58:38Z
28’سقوط المدافع إيمريك لابورتي بداعي الإصابة بعد تدخل من اسحاق داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي
2019-01-20T13:58:03Z
27’تصويبة عن طريق اسحاق مبينزا من خارج المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس إيديرسون
2019-01-20T13:57:31Z
20’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ليروي ساني إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
دانيلو يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي
2019-01-20T13:54:28Z
بتصويبة من خارج المنطقة
18’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق دانيلو من خارج المنطقة اصطدمت الكرة بالمدافع كريستوفر شيندلر وسكنت الشباك
DANILOOOOOOOOOOOOOOOOO!! @2DaniLuiz opens the scoring!— Manchester City (@ManCity) January 20, 2019
🐶 0-1 🔵 #HUDMCI #mancity pic.twitter.com/Qul9PKBImQ
2019-01-20T13:53:50Z
15’نصل أعزائي المتابعين إلى أول ربع ساعة في المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-01-20T13:51:15Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-01-20T13:50:32Z
2’مانشستر سيتي بالزي البديل البرتقالي والبنفسجي على اليسار وهدرسفيلد بالزي الأزرق السماوي على اليمين
انطلاق المباراة الآن
2019-01-20T13:49:37Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
KICK-OFF | Come on, City!— Manchester City (@ManCity) January 20, 2019
🐶 0-0 🔵 #HUDMCI #mancity pic.twitter.com/xMEnc5sAXe
2019-01-20T13:48:20Z
أعزائي المتابعين أهلًَا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول..حيث لقاء يجمع بين مانشستر سيتي وهدرسفيلد في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.