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هدرسفيلد × مانشستر سيتي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة هدرسفيلد تاون ضد مانشستر سيتي، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي2019

محدث
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2019-01-20T14:37:29Z

48’رحيم ستيرلينج أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن وصلت سهلة إلى الحارس جوناس لوسل

2019-01-20T14:36:34Z

47’أول انطلاقة عن طريق دانيلو في الجهة اليسرى ثم حول عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-20T14:21:42Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-01-20T14:16:30Z

45+1’جوندوجان مرر كرة بينية في اتجاه سيرجيو أجويرو المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-01-20T14:14:42Z

45’رحيم ستيرلينج انطلق بسرعته من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة لم تجد أحد من مهاجمي السيتي وأبعدت من الدفاعات

2019-01-20T14:13:32Z

44’خطأ لصالح المدافع تومي سميث بعد تدخل من ليروي ساني في منطقة دفاعات هدرسفيلد

بطاقة صفراء

2019-01-20T14:12:53Z

43’خطأ لصالح فيرناندينيو بعد تدخل من جونسون هوج وبطاقة صفراء 

2019-01-20T14:11:30Z

42’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ليروي ساني إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-20T14:08:45Z

41’خطأ لصالح دانيلو في منتصف الميدان بعد تدخل من جونسون هوج

2019-01-20T14:08:11Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال مانشستر سيتي متقدم بهدف دون رد

2019-01-20T14:06:59Z

39’ليروي ساني اكتسب خطأ من الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من توم سميث

2019-01-20T14:05:27Z

38’ستيرلينج أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى الحاري جوناس لوسل 

2019-01-20T14:05:01Z

37’رحيم ستيرلينج سدد كرة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وإلى ركلة مرمى

2019-01-20T14:03:23Z

36’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات هدرسفيلد

2019-01-20T14:02:37Z

35’عشر دقائق أخيرة في أحداث الشوط الأول ومازال مانشستر سيتي متقدم على هدرسفيلد بهدف دون رد

2019-01-20T14:01:55Z

34’تومي سميث انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-20T14:01:05Z

33’كايل وولكر أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-20T14:00:59Z

32’استئناف المباراة الآن

2019-01-20T14:00:51Z

31’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-01-20T13:59:52Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للسيتي بهدف دون رد

2019-01-20T13:58:38Z

28’سقوط المدافع إيمريك لابورتي بداعي الإصابة بعد تدخل من اسحاق داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي

2019-01-20T13:58:03Z

27’تصويبة عن طريق اسحاق مبينزا من خارج المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس إيديرسون

2019-01-20T13:57:31Z

20’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ليروي ساني إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

دانيلو يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي

2019-01-20T13:54:28Z

بتصويبة من خارج المنطقة

18’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق دانيلو من خارج المنطقة اصطدمت الكرة بالمدافع كريستوفر شيندلر وسكنت الشباك

 

2019-01-20T13:53:50Z

15’نصل أعزائي المتابعين إلى أول ربع ساعة في المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-01-20T13:51:15Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-01-20T13:50:32Z

2’مانشستر سيتي بالزي البديل البرتقالي والبنفسجي على اليسار وهدرسفيلد بالزي الأزرق السماوي على اليمين

2019-01-20T13:48:20Z

أعزائي المتابعين أهلًَا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول..حيث لقاء يجمع بين مانشستر سيتي وهدرسفيلد في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.