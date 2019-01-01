تعادل الفراعنة في مبارتهم الأخيرة أمام منتخب النيجر بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم السبت على ملعب سيني كونتشي، وبهذا التعادل وصل الفريق للنقطة 13 واحتفظ بوصافة المجموعة وبفارق ثلاث نقاط عن نسور قرطاج أصحاب الصدارة، يُذكر أن المنتخب المصري ضمن التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2019 من الجولة الخامسة بعد تحقيق الفوز على تونس.