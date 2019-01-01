2019-03-25T21:19:36Z
يدخل منتخب نيجيريا هذا اللقاء هذا اللقاء وهو قادم من فوز على حساب منتخب سيشل بثلاثية مقابل هدف، وتأهل النسور الخضراء إلى كأس الأمم الإفريقية بعد تصدرهم للمجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة من أربع انتصارات وتعادل وهزيمة، وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات أمم إفريقيا 2019.
2019-03-25T21:19:28Z
تعادل الفراعنة في مبارتهم الأخيرة أمام منتخب النيجر بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم السبت على ملعب سيني كونتشي، وبهذا التعادل وصل الفريق للنقطة 13 واحتفظ بوصافة المجموعة وبفارق ثلاث نقاط عن نسور قرطاج أصحاب الصدارة، يُذكر أن المنتخب المصري ضمن التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2019 من الجولة الخامسة بعد تحقيق الفوز على تونس.
2019-03-25T21:19:10Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل منتخب مصر ضيفاً على نظيره منتخب نيجيريا، على ملعب “ستيفين كيشي” وذلك في مباراة ودية تحضيرية لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.