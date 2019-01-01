وصول محاربي الصحراء إلى استاد القاهرة الدولي
📍هنا ملعب القاهرة الدولي#محاربي_الصحراء وصلوا.. 🚌#الجزائر_نيجيريا #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/Eyycz2ANtz— CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٤ يوليو ٢٠١٩
طالع - غرفة ملابس المنتخبين
🇩🇿👕👌🇳🇬#الجزائر_نيجيريا #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/G2SMVNX1uI— CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٤ يوليو ٢٠١٩
حصد محاربي الصحراء بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب المنتخب الإيفواري بضربات الترجيح بنتيجة ( 4-3) بعد التعادل بهدف لكل منهما، ويقدم المنتخب الجزائري أداء مميز بدايةً من دور المجموعات، بعدما نجح في التأهل متصدر المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، من انتصار في بداية المشوار في على حساب المنتخب الكيني بهدفين نظيفيين، وفوز بهدف دون رد على حساب منتخب السنغال، وفى الجولة الاخيرة انتصر على منتخب تنزانيا بفوز كبير بنتيجة (3-0).
حصد محاربي الصحراء بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب المنتخب الإيفواري بضربات الترجيح بنتيجة ( 4-3) بعد التعادل بهدف لكل منهما، ويقدم المنتخب الجزائري أداء مميز بدايةً من دور المجموعات، بعدما نجح في التأهل متصدر المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، من انتصار في بداية المشوار في على حساب المنتخب الكيني بهدفين نظيفيين، وفوز بهدف دون رد على حساب منتخب السنغال، وفى الجولة الاخيرة انتصر على منتخب تنزانيا بفوز كبير بنتيجة (3-0).
#LesVerts #TeamDZ #LesFennecs #123VivaLAlgerie#TotalAFCON2019 #ALGNGA pic.twitter.com/Iv2SUgy9fh— Les Verts d'Algérie (@LesVerts) ١٣ يوليو ٢٠١٩