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نيجيريا × الجزائر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة نيجيريا ضد الجزائر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام على استاد القاهرة

محدث
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gettyimages

2019-07-14T15:39:33Z

حصد محاربي الصحراء بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب المنتخب الإيفواري بضربات الترجيح بنتيجة ( 4-3) بعد التعادل بهدف لكل منهما، ويقدم المنتخب الجزائري أداء مميز بدايةً من دور المجموعات، بعدما نجح في التأهل متصدر المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، من انتصار في بداية المشوار في على حساب المنتخب الكيني بهدفين نظيفيين، وفوز بهدف دون رد على حساب منتخب السنغال، وفى الجولة الاخيرة انتصر على منتخب تنزانيا بفوز كبير بنتيجة (3-0).

2019-07-14T15:39:22Z

حصد محاربي الصحراء بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب المنتخب الإيفواري بضربات الترجيح بنتيجة ( 4-3) بعد التعادل بهدف لكل منهما، ويقدم المنتخب الجزائري أداء مميز بدايةً من دور المجموعات، بعدما نجح في التأهل متصدر المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، من انتصار في بداية المشوار في على حساب المنتخب الكيني بهدفين نظيفيين، وفوز بهدف دون رد على حساب منتخب السنغال، وفى الجولة الاخيرة انتصر على منتخب تنزانيا بفوز كبير بنتيجة (3-0).

2019-07-14T15:35:34Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين منتخب الجزائر ومنتخب نيجيريا، وذلك في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي