يدخل الفارس الأبيض هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد تحقيق الفوز على حساب فريق جورماهيا برباعية نظيفة وتصدره للمجموعة برصيد 8 نقاط، وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أما في الدوري فيظل الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فبعد أن خاض أبناء القلعة البيضاء 21 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى هزيمة واحدة.