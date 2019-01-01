إليكم التشكيل الرسمي للزمالك لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمود جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / حميد أحداد / خالد بوطيب
البدلاء / محمد عبدالغني / محمود كهربا / محمود عبدالعزيز / عماد السيد / بهاء مجدي / إبراهيم حسن / عمر السعيد
بدأ فريق نصر حسين داى مشواره في كأس الاتحاد الإفريقي من دور الـ64، وقابل جرين إيجلس الزامبي، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (1-2)، ثم قابل فريق أهلي طرابلس في دور الـ32 وتغلب عليه بنتيجة (3-2)، ولعب الفريق حتى الآن خمس مباريات في دور المجموعات، استطاع أن يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل وهزيمتين.
يدخل الفارس الأبيض هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد تحقيق الفوز على حساب فريق جورماهيا برباعية نظيفة وتصدره للمجموعة برصيد 8 نقاط، وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أما في الدوري فيظل الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فبعد أن خاض أبناء القلعة البيضاء 21 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى هزيمة واحدة.