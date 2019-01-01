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نصر حسين داي × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة نصر حسين داي والزمالك، في إطار منافسات في الجولة السادسة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية 2018-19

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إليكم التشكيل الرسمي للزمالك لمباراة اليوم

2019-03-17T15:10:44Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمود جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / حميد أحداد / خالد بوطيب 

البدلاء / محمد عبدالغني / محمود كهربا / محمود عبدالعزيز / عماد السيد / بهاء مجدي / إبراهيم حسن / عمر السعيد 

2019-03-17T15:06:47Z

بدأ فريق نصر حسين داى مشواره في كأس الاتحاد الإفريقي من دور الـ64، وقابل جرين إيجلس الزامبي، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (1-2)، ثم قابل فريق أهلي طرابلس في دور الـ32 وتغلب عليه بنتيجة (3-2)، ولعب الفريق حتى الآن خمس مباريات في دور المجموعات، استطاع أن يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل وهزيمتين.

2019-03-17T15:06:31Z

يدخل الفارس الأبيض هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد تحقيق الفوز على حساب فريق جورماهيا برباعية نظيفة وتصدره للمجموعة برصيد 8 نقاط، وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أما في الدوري فيظل الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فبعد أن خاض أبناء القلعة البيضاء 21 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى هزيمة واحدة.

2019-03-17T01:16:07Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل نادي الزمالك ضيفًا على نظيره نصر حسين داي الجزائري، على ملعب “5 جويلية” ضمن منافسات في الجولة السادسة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.