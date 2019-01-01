يدخل نابولي بعد تخطي عقبة ساسولو في الدور الاول من البطولة بهدفين نظيفين في مباراة قدم فيها الفريق السماوي اداء جيد ونجح في خطف بطاقة التأهل لذلك الدور في المقابل نجح ميلان هو الاخر من خطف بطاقة التأهل بعد تغلبه على سامبدوريا بهدفين نظيفين ايضا في مباراة لم تكن سهلة علي ملعب ماراتسي لكن لاعبي ميلان نجحوا في خطف الانتصار والبطاقة للدور التالي