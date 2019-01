يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

جيانلويجي دوناروما / ديفيد كالابريا / ماتيو موساشيو / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريجيز / فرانك كيسي / تيموي باكايوكي / لوكاس بيكوتا / سوسو / باتريك كتروني / هاكان تشالهان اوجلو

Our starting XI for #MilanNapoli

L'11 rossonero che scenderà in campo tra meno di un'ora pic.twitter.com/9htORFKUvA