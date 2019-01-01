تبديل في صفوف لاتسيو
شاهد عمليات الإحماء من لاعبي ميلان
The lads are getting ready for this semi-final! 🔴⚫️— AC Milan (@acmilan) April 24, 2019
I ragazzi sono quasi pronti per il calcio d'inizio! 🔴⚫️#MilanLazio #TIMCup #ForzaMilan pic.twitter.com/uwKwnw0tJb
دخول لاعبي لاتسيو لإجراء عمليات الإحماء
#TIMCup #MilanLazio 🔥— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 24, 2019
Inizia il riscaldamento dei biancocelesti pic.twitter.com/VSXbHiDTZn
إليكم تشكيل لاتسيو لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سيموني إنزاجي بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من
توماس ستراكوشا / لويز فيليبي / فرانشيسكو أتشيربي / باستوس / رومولو / سيرجي ميلينكوفيتش / ليجا / لويس ألبيرتو / سيناد لوليتش / خواكين كوريا / تشيرو إيمبولي
#TIMCup #MilanLazio 📝— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 24, 2019
Ecco i nostri undici#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/QUf6Yvo8BC
إليكم تشكيل ميلان لمباراة اليوم
يبدأ المدرب جونارو جاتوزو بطريقة 3/4/2/1 وتضم كلًا من
بيبي رينا / أليسيو رومانيولي / ماتيا كالدارا / ماتيو موساشيو / دافيدي كالابريا / دييجو لاكاسالت / تيموي باكايوكو / فرانك كيسيه / سامو كاستييخو / سوسو / كريشتوف بيونتيك
Here's our starting XI for #MilanLazio! 💪— AC Milan (@acmilan) April 24, 2019
Ecco la formazione scelta da Mister Gattuso ️⚽️#TIMCup #ForzaMilan @BioscalinITA pic.twitter.com/IM9tJnmodU
كانت آخر مباريات لاتسيو في الدوري الإيطالي أمام فريق كييفو، وخسروا هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، وخاض الفريق 33 مباراة حتى الآن، احتلوا المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، خلف تورينو صاحب المركز السابع، واستطاع أن يحقق الانتصار في 15 لقاء، وتعادل في سبع، وخسر في 11 مباراة.